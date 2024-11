Vlaams Belang sterkst op wijk Maria Duyne, maar “geen verband met asielcentrum”

Sinds begin deze week kun je op vlaanderenkiest.be naast de algemene resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen, de zetelverdeling en de voorkeurstemmen nu ook meer info over het stemgedrag per wijk terugvinden. Het levert enkele opmerkelijke vaststellingen op.

Vooruit, dat met 11 zetels uit de verkiezingen kwam, scoorde op alle wijken gemiddeld 37% van de stemmen met een uitschieter van 42,3% op de wijk Groenendijk. Dat is, toevallig of niet, de wijk waar burgemeester Steve Vandenberghe woont.Nieuwkomer Alternatief24 haalde telkens ergens tussen de 32% en 36%. Op de Groenendijk en Maria Duyne zetten Dereere en co. hun slechtste scores neer met respectievelijk 28,6% en 23,5% van de stemmen. Team Bredene, de verruimingslijst van uittredend schepen Kristof Vermeire, moest het over alle wijken heen met heel wat minder doen. Gemiddeld haalde de lijst een 8% van de stemmen. Enkel op de wijk Maria Duyne, waar Kristof Vermeire woont, ging de lijst in dubbele cijfers (11,5%).

Vluchtelingen

Ook uit de cijfers van Vlaams Belang, straks de belangrijkste oppositiepartij met 5 zetels in de raad, kan een en ander afgeleid. De partij haalde op de wijk Sas/Nukker een gemiddelde score van goed 23%. Een percentage dat opvallend hoger ligt dan dat op de wijken Dorp, Duinen en Groenendijk. In een van de twee telbureaus van Dorp/Duinen haalt Vlaams Belang zelfs maar 15,4%. Ook op de wijk Groenendijk blijft de partij steken op 18% van de stemmen. VB is in alle telbureaus ook telkens pas de derde partij, na Vooruit en Alternatief24. Behalve op de wijk Maria Duyne, waar Vlaams Belang Alternatief24 voorbijsteekt. De extreemrechtse partij haalt daar 23,6% van de stemmen.

Omdat uitgerekend op die wijk het tijdelijk asielcentrum gevestigd is, wordt daar dan al snel een verband mee gelegd. Volgens burgemeester Steve Vandenberghe heeft de opvang van vluchtelingen er echter niks mee te maken. “Het opvangcentrum in vakantiedomein Horizon zorgt voor weinig of geen overlast. Er zullen ongetwijfeld andere verklaringen zijn voor de goede score van het Vlaams Belang op Maria Duyne. VB haalde trouwens ook tijdens de nationale verkiezingen in juni op deze wijk zijn beste score. Toen was het asielcentrum nog niet open.” Ook Gregory Roelandt, lijsttrekker van Vlaams Belang en straks gemeenteraadslid, ziet niet meteen een verband met het asielcentrum. “De buurtbewoners worden natuurlijk meer geconfronteerd met vluchtelingen in het straatbeeld dan op ander wijken, maar dat de mensen op Maria Duyne daarom vaker op ons zouden gestemd hebben? Ik zie het niet. Tijdens onze huisbezoeken hebben we wel gemerkt dat de inwoners van Maria Duyne veel meer achter onze ideeën stonden dan bijvoorbeeld op de wijk Dorp, waar we maar koeltjes onthaald werden. De cijfers per wijk verbazen me dus niet.”

Of het dan aan Roelandt, die zelf in de Kapelstraat woont, ligt? “Ik was alleszins de enige op onze kieslijst, die enigszins in de buurt van de Maria Duyewijk woont. Maar ook dat lijkt me geen valabele verklaring.”

Tijdelijk

Opvallend is alleszins dat Roelandt op Maria Duyne 109 voorkeurstemmen kreeg. 12 meer dan wijkbewoner Kristof Vermeire (Team Bredene). Wie er de reacties op de komst van nieuwe vluchtelingen op sociale media op naleest, kan evenmin concluderen dat het asielcentrum kiezers (op Maria Duyne) richting Vlaams Belang duwde. De reacties zijn heel uiteenlopend, van verwelkomend tot ronduit afwijzend.

De aanwezigheid van asielzoekers in Bredene is bovendien altijd van tijdelijke aard. Net als in 2015, 2019, 2022 en 2023 gaat het om winteropvang tot 14 maart ’25. “Langere opvang is niet mogelijk omdat Horizon dan niet meer beschikbaar is”, volgens het gemeentebestuur. Vanaf dan start het centrum opnieuw met zeeklassen.

Fedasil, dat de opvang organiseert, heeft ook dit keer een contract afgesloten met Horizon voor de opvang van maximaal 238 asielzoekers. “Die zullen er niet allemaal in één keer toekomen. De eerste vluchtelingen kwamen aan eind oktober. Het is bovendien niet zeker dat de volledige capaciteit zal aangewend worden”, legt burgemeester Steve Vandenberghe uit.

In Bredene worden vooral gezinnen opgevangen omdat de accommodatie van Horizon zich daar het best toe leent. Dat betekent niet dat er helemaal geen alleenstaanden kunnen worden onthaald. Burgemeester Vandenberghe verzekerde tot slot dat het gemeentebestuur samen met de politiezone Bredene/De Haan alles van nabij zal opvolgen.