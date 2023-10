Vlaams Belang neemt deel aan lokale verkiezingen

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen laten de meeste politieke partijen nog niet in hun kaarten kijken. Toch is men achter de schermen al druk in de weer met het aanspreken en ronselen van kandidaten. Nieuw volgend jaar is de verkiezingsdeelname van Vlaams Belang. Lijst Passendale verdwijnt wellicht.

Wat al vast staat, is dat de huidige meerderheid onder dezelfde samenstelling naar de kiezer gaat. Ook de naam #Team8980, dat een kartel is van CD&V, Open VLD en onafhankelijken, blijft behouden. Lijsttrekker wordt burgemeester Ingrid Vandepitte, terwijl ex-burgemeester Dirk Sioen ook op de lijst zal staan maar de plaats is nog niet bepaald. Huidig schepen van Cultuur en Sport Jan Vandoolaeghe stelt zich geen kandidaat meer. Tijdens de legislatuur haakte ook schepen Sabine Vanderhaeghen al af. Bij de verkiezingen van 2018 behaalde #Team 8980 met 53,7 procent van de stemmen 14 zetels.

Hoe InSamenSpraak (kartel van Vooruit, oud-N-VA’ers en onafhankelijken) naar de kiezer stapt, is nog niet geweten. Is het opnieuw onder dezelfde naam of komt men met de nationale naam Vooruit of Vooruit+, dat de wind in de zeilen heeft? Ook de lijsttrekker kon nog niet meegedeeld worden. In 2018 behaalde de partij 23,9 procent van de stemmen en vijf zetels.

Oppositiepartij N-VA stapt onder de officiële naam naar de kiezer. Kwam de partij in 2018 op met een onvolledige lijst, dan wordt dit nu een volledige lijst met praktisch zeker fractieleider Koen Descheemaeker als lijsttrekker, al moet dit nog wel officieel bevestigd worden. In 2018 kwam N-VA onder haar naam voor het eerst op en behaalde 14,9 procent, wat resulteerde in drie zetels.

niet in 2012 en 2018

Nieuw in 2024 is de verkiezingsdeelname van Vlaams Belang. In 2006 namen ze voor het eerst deel en behaalden toen met Kurt Serruys één zetel. Bij de verkiezingen van 2012 en 2018 was er geen deelname. Nu trekt de partij naar de kiezer met als lijsttrekker Davy Claeys, gevolgd door Katrijn Van Belle en Geert Verstraete. Men hoopt op een lijst met een zestal kandidaten.

De Lijst Passendale van William Doom zou niet meer opkomen. In 2018 bestond de top drie van stemmen uit Dirk Sioen (2.263), Ingrid Vandepitte (1.570) en Koen Meersseman (1.227). (NVZ)