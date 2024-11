VISO Roeselare vlamt mee tegen eenzaamheid met verzorgingsmarathon

VISO Roeselare organiseert tal van activiteiten voor De Warmste Week waar eenzaamheid het centrale thema is. Eenzaamheid treft veel mensen, van jong tot oud. Daarom willen ze bij VISO de leerlingen betrekken om een verschil te maken.

“In het kader vanDe Warmste Weekorganiseren wij op onze school verschillende activiteiten. De leerlingenraad zal deze week warme wafels, warme chocolademelk en pannenkoeken verkopen”, opent Marlies Couvreur van VISO. “Daarnaast organiseren we op beide campussen ‘radio Viso’. Gedurende de middag kunnen leerlingen hun favoriete muziek aanvragen waarvoor ze een kleine bijdrage betalen.De leerlingenraad zorgt voor de presentatie en draagt bij aan de gezelligheid op de speelplaats, zoals echte radiopresentatoren.”

Verzorgingsmarathon

Daarnaast plant VISO opdonderdag 5 decembereenverzorgingsmarathon. “Onze leerlingen van de afdeling Haar- en Schoonheidsverzorging (het 3de tot en met het 7de jaar) zullen van8 uur tot 20 uur het beste van zichzelf geven.” Ze bieden verschillende behandelingen aan zoals gelaatsverzorging, pedicure, manicure, brushing, haarkleuring, enzovoort. Alle opbrengsten van deze verzorgingsdag gaan volledig naar het goede doel. Iedereen is welkom om langs te komen, even te ontspannen en zo bij te dragen aan De Warmste Week. “Tevens organiseren we eentombolamet mooie prijzen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor wie wil deelnemen, via https://booking.optios.net/21154/select-location.”

“Ik heb zelfs vernomen dat de roetpieten misschien zouden langskomen en aan het einde van december gaan we samen met de leerlingen die willen naarBruggeom de cheque persoonlijk af te geven.”

“Door mee te doen aan deze acties willen we onze leerlingen niet alleen laten zien hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn, maar hen ook de kans geven om hun eigen sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. We hopen hiermee een positieve impact te hebben.” (RV)