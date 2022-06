Vind tweedehands baby- en kinderartikelen in nieuwe zaak Mies en Muis in Oostende

In de Kemmelbergstraat 3 vind je sinds kort een baby- en kinderwinkel die enkel tweedehandsartikelen verkoopt. “Mijn doel is om hergebruik als het nieuwe normaal te zien”, zegt initiatiefnemer Justine Denorme (32).

Justine is al heel lang bezig met het concept ‘duurzaamheid’. Ze is afkomstig uit Nieuwpoort en volgde de opleiding Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit Gent om daar nog een studie Conflict & Development aan toe te voegen. Na haar studies was ze onder meer actief bij de vormingsinstelling Avansa, met speciale aandacht voor samenleven en duurzaamheid.

Overstelpt

Toen Justine zwanger was, ging ze zoals de meeste aanstaande moeders op zoek naar een uitzet voor de baby. “Ik voelde me overstelpt door het grote aanbod en de diversiteit aan producten. Vanuit de commerciële wereld word je toch wel een uitermate lange geboortelijst aangewreven. Veel spullen daarvan heb je niet of maar voor een erg korte periode nodig. Moe werd ik van dat kiezen. Zelf heb ik heel veel zaken op de tweedehandsmarkt gekocht, onder meer via beurzen, online veilinggroepen… Dat voelde meteen veel beter aan: kiezen voor hergebruik en alles een tweede leven geven in plaats van mee te gaan in het hele wegwerpgebeuren.

Ik speelde sindsdien met het idee om zelf een shop te beginnen om allerhande babyspullen een tweede leven te geven en zo aan- en verkoop van tweedehands gemakkelijker te maken voor anderen. Sinds 2017 woon ik samen met mijn man Sam Van Sand (32) in Oostende. We hebben twee kindjes: Wies (3) en Mees (10 maanden). Door beide namen samen te trekken, kwamen we al vlug op de naam van de winkel: ‘Mies en Muis’.

Eerlijke prijs

Ik spits mij toe op artikelen bestemd voor kinderen tussen nul en zes jaar. In plaats van dozen met kledij stof te laten vergaren… breng ze binnen in de Kemmelbergstraat 3. Niet alleen merkkledij van maat 44 tot 122 is welkom, maar ook boeken en uitzet, zoals badjes, donsdekens, bedjes, speelgoed … kunnen te koop worden aangeboden. Alle binnengebrachte zaken worden aan een grondige kwaliteitscontrole onderworpen: ze dienen fris gewassen en gestreken te zijn, niet van kleur verschoten of afgedragen. Materiaal moet ergonomisch zijn en mag geen gebreken vertonen. Ik probeer ook een eerlijke prijs te bepalen, zowel voor de koper als de verkoper. Ik bied ook zwangerschapskledij te koop aan.”

“En er is zeker nood aan dergelijke fysieke winkel. Nog voor de officiële opening kwamen al meer dan 30 mensen allerhande baby- en kinderartikelen afgeven om te sorteren. Mijn grootste concurrent is natuurlijk het onlinegebeuren, maar ik pleit voor het fysieke contact met de geïnteresseerden”, zegt Justine. “Zelf zien dat tweedehands helemaal niet muf hoeft te zijn en alles verzameld op één plek: dat spreekt mensen aan. Mijn doel is om hergebruik als het ‘nieuwe normaal’ te zien. Als (ver)koper dragen we samen ons steentje bij aan een groenere wereld. De verkoper verdient een centje bij zonder veel moeite én voor de koper is het eveneens goed-koper.”

(Christine Willaert)

De boetiek Mies en Muis in de Kemmelbergstraat 3 is enkel dicht op zondag en maandag en op feestdagen. Meer info vind je via www.miesenmuis.be en via Instagram en Facebook.