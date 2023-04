Vincent Van Quickenborne woont traditionele maaltijd in moskee bij

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne woonde donderdagavond een iftar bij in de Assounah moskee van Waregem. Hij kreeg er een rondleiding en genoot vervolgens samen met enkele buurtbewoners van een traditionele maaltijd. “Het was fantastisch lekker maar een echte caloriebom, ik durf morgen niet op de weegschaal gaan staan”, aldus de minister.

De Assounah moskee in Desselgem is een van de langst erkende Islamitische geloofsgemeenschappen in het land. Tijdens de ramadan is het er altijd erg druk. “Elke weekdag komen hier 200 tot 300 gelovigen samen voor het avondgebed, in het weekend soms meer”, zegt bestuurslid van de moskee Youssef Errady (36). “Ramadan is in de moslimkalender de naam van de maand waarin de Koran geopenbaard werd aan de profeet. Moslims vasten die maand van zonsopgang tot zonsondergang als bezinning en herdenking van die openbaring. De avondmaaltijd heet iftar en ongeveer eens per week gaat een iftar door in de moskee, gisteren kwamen hier nog een twintigtal jongeren samen. Zo’n gemeenschappelijke avondmaaltijd was een uitgelezen kans om de minister uit te nodigen en hem het reilen en zeilen van een erkende moskee te laten zien.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ging met plezier in op hun uitnodiging. Hij kreeg een rondleiding door de moskee en enkele kruippakjes met passend opschrift Team Justitie. De minister wordt binnenkort voor de derde keer vader. Voorafgaand aan de iftar namen zowel bestuurslid Errady als minister Van Quickenborne kort het woord en beiden gingen ondanks de feestelijke gelegenheid de gevoeligheden niet uit de weg. “Het is goed dat Youssef benoemd heeft dat diversiteit voor velen geen evidentie is en dat mensen er zijn die angstig zijn of twijfelen, zei Van Quickenborne. “Als minister van Justitie ben ik bevoegd voor de godsdiensten in het land en als ik zie wat voor een jong en divers bestuur er is in deze moskee, dan breekt het mijn hart dat ik de erkenning van de moslimexecutieve heb moeten intrekken. Hier zie ik een mooi voorbeeld van wat een moderne moskee zou moeten zijn. Ik hoop daarom dat jullie een krachtige spreekbuis worden voor alle moslims in ons land.”

Nieuwsgierigheid

Op de iftar was niet alleen de minister uitgenodigd, ook burgemeester van Wielsbeke Jan Stevens en heel wat buurtbewoners uit Desselgem waren aanwezig. Vooral uit nieuwsgierigheid, zo blijkt. “Ik wist natuurlijk dat hier een moskee was en dat ze hier op zaterdag en zondag ook lesgeven maar ik was benieuwd hoe het er binnen uitzag”, zegt Bernard Maes (67). “De klaslokaaltjes doen me denken aan de tijd van toen, met die oude lessenaars. We zijn heel goed ontvangen en ook het eten was tiptop in orde. Je merkt dat ze van zoetigheid houden.”

Naast de Assounah moskee in Desselgem, is er in de Roger Vansteenbruggestraat in Waregem ook een tweede Islamitische geloofsgemeenschap: Al Azhar. Ook zij hopen op een erkenning maar kregen op de gemeenteraad van maart een negatief advies. Het belangrijkste argument daarvoor is de overlapping met Assounah maar volgens Youssef Errady is er plaats genoeg voor twee gemeenschappen. “Wij zijn geen kleine gemeenschap. Een betere spreiding moet kunnen maar we moeten natuurlijk rekening houden met de procedures. Dat is geen gemakkelijke weg, dat weten we uit ervaring, maar eigenlijk is er weinig verschil tussen Al Azhar en wij.”