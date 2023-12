Vince Deruyck (47) is hobbykok in hart en nieren: “Tijdens de feestdagen ben ik soms de hulplijn”

Met de feestdagen voor de deur staan velen onder ons extra in de potten te roeren. Voor Vincent Deruyck, roepnaam Vince, is dat iets wat hij met plezier elke dag doet. De hobbykok uit Tielt gaat niet alleen elke dag op zoek naar een originele maaltijd voor zijn gezin, hij deelt zijn culinaire escapades ook op een eigen Instagrampagina.

Als er één zekerheid is bij het gezin Deruyck in Tielt, dan is het dat de vader des huizes ’s avonds diegene is die in de kookpotten roert. Al als kleine jongen was Vincent gefascineerd door het creëren van lekkere maaltijden, iets wat de afgelopen jaren alleen maar gegroeid is.

Hoe heb je de liefde voor het koken ontdekt?

“Ik ben er eigenlijk wat ingerold, mijn moeder werkte bijna haar hele leven als opdienster in restaurant Damberd in Dessel. Mijn vader, die gedurende de week bij Bekaert werkte, ging daar in het weekend soms helpen en dan gingen mijn broer en ik mee om een centje bij te verdienen als afwasser. Maar het gebeurde evengoed dat we een zwarte broek en wit hemdje kregen en ook gingen opdienen. Terwijl ik aan het afwassen was, stond ik vaak over de schouder van de kok te kijken om te zien hoe de sauzen gemaakt werden. Na een paar keer mocht ik dat dan zelf eens proberen en zo kreeg ik beetje bij beetje de microbe te pakken en ben ik gebeten geraakt door koken.”

“Ik heb nooit les gevolgd om te koken en ben dus een autodidact. Ik leerde de stiel met vallen en opstaan en héél veel proberen. Door de jaren heen ben ik dan gaan finetunen en intussen ben ik een hobbykok geworden met een echte passie. Ik ben er graag mee bezig en het is ook altijd leuk als het geapprecieerd wordt. Thuis is de keuken mijn territorium en ik geniet ervan als mijn vrouw en zoon de maaltijd opeten en het stil is, want dat betekent dat het lekker is. Ook als we vrienden uitnodigen, zorg ik dat alles mooi in orde is en de mise-en-place goed gebeurde.”

Met zo’n passie, waarom ben je niet in de horeca gegaan?

“Ik heb heel wat jaren meegedraaid in dat restaurant en ik weet wat het is: je moet veel werken als de anderen niet werken. Je kiest daar wel voor, maar ik heb ook een zoontje en wil niet dat hij me bijna niet zou zien in de weekends. In de horeca moet je heel wat opofferingen doen. Ik heb het wel altijd graag gedaan. Terwijl anderen in de discotheek stonden, ging ik in het restaurant werken. Zo kon ik me een auto kopen toen ik 18 jaar werd.”

“Ik vind het op dit moment leuk om koken als hobby te houden. Ik hou mijn gerechten ook bij op sociale media, voor mezelf om inspiratie op te doen, maar ook voor de mensen. Ze proberen het dan eens zelf, of vragen het recept. In de aanloop naar de kerstdagen krijg ik altijd een paar telefoons van vrienden die hulp zoeken bij een aantal gerechten. Soms voel ik me zo’n kok als op de radio, die als een hulplijn klaar zit om vragen te beantwoorden.”

Hoe ga je aan de slag om een nieuw gerecht te bereiden?

“Ik kopieer zeker geen gerechten. Vaak denk ik aan wat in de frigo ligt, ga dat dan googelen en bekijk de foto’s. Een recept zal ik niet zoeken. Op basis van de foto’s denk ik dan na over wat het zou kunnen worden. In mijn middagpauze ga ik dan naar de winkel in Moeskroen om ingrediënten te kopen en terwijl ik naar huis rij, denk ik het recept verder uit. Ik hou wel van freewheelen, ook op vlak van kruiden, om er dan een eigen touch aan te geven.”

Ik heb me laten vertellen dat je al twee kookboekjes maakte.

“De eerste bundel kwam er eigenlijk doordat ik de recepten van mijn moeder en grootmoeder wilde verzamelen. Je kent dat wel, alles werd bijgehouden op van die kattenbelletjes, maar die raken dan zoek. Die eerste bundel recepten heb ik dan uitgeprint, vooral voor familieleden. In 2012 maakte ik dan een bundel met een aantal eigen, nieuwe recepten. Intussen heb ik zeker weer genoeg recepten om zo’n boekje te kunnen maken, maar de tijd ontbreekt mij. Al heb ik er wel zin in en is er ook vraag naar. Maar voorlopig zijn het dus weer recepten op losse briefjes.”

Heb je een favoriete ingrediënt om mee te koken?

“Vooral kruiden, eigenlijk. Soms zijn er kennissen van buitenlandse origine die aan kruiden geraken en dan dingen meebrengen. Ook werken met verse kruiden vind ik heel leuk. Daarnaast zijn de Franse en Italiaanse keuken wel mijn favorieten.”

Mogen we je dan een Bourgondiër noemen?

“Dat is een understatement (lacht). Ik ben zeker een levensgenieter. Ik heb veel kennissen in de horeca, zeker in het Brugse; dus ga ik wel graag eens op restaurant. In bepaalde zaken ben ik zelfs kind aan huis. Dus zou ik wel durven stellen dat ik een Bourgondiër ben.”

Wat staat er met kerst op het menu?

“Kerstavond is altijd voor mij, ik ben een familieman, en kook dan voor vrouw en zoon. Dit jaar gaan we voor verschillende verfijnde hapjes, die ik allemaal zelf ga maken. Uiteraard met een lekkere gin tonic erbij.”

Volg Vince op Instagram via #vincetafood