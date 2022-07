Vijverkaffee brengt opnieuw 10 dagen vertier en plezier: “Geen volleybaltornooi, wel een zeepkistenrace”

Vijverkaffee is terug. Van 12 tot en met 21 augustus zorgen de Vrienden van de Vijver opnieuw voor een vol en gevarieerd programma aan de bekende visvijvers. Om alles in goede banen te leiden kunnen de organisatoren rekenen op een uitgebreid medewerkersteam.

De voorbije twee jaren kon de tiendaagse zomerbar om de alomgekende redenen niet georganiseerd worden. Maar vanaf vrijdag 12 augustus kan je opnieuw terecht aan Papes Putten. “Het kietelt opnieuw”, steken Tomas Madou en Jeroen Missinne van wal. “Ook de medewerkers hebben het gemist.”

“Elk jaar bieden zich nieuwe mensen aan die zin hebben om mee te helpen. Ze zien dan ook dat het een toffe bende is die zich amuseert. Maar nieuwe vrijwilligers blijven uiteraard welkom. We doen ook altijd een inspanning voor een goed doel.”

Ongedwongen

“Hier heerst ook een ontspannen en ongedwongen sfeer. Er zijn activiteiten, maar daar hoef je niet aan deel te nemen. Het draait vooral om het onthaasten. We hebben een gevarieerd publiek en dat zorgt voor een leuke sfeer.”

Het programma staat wel al in grote lijnen klaar. “We hebben al een comedian voor de comedyavond: Mohsin Abbas. Hij werd ons getipt door Hans Cools. We hebben verder al veel kinderanimatie en enkele bands.”

Het draait om het onthaasten. Ons gevarieerd publiek zorgt voor een leuke sfeer

Het kubbtornooi blijft als vaste waarde op het programma staan. “Maar dit jaar zal er geen volleybaltornooi zijn, omdat we daar de tent voor de optredens, comedy en openluchtfilm zetten met een bijkomende bar. We zijn wel van plan om spikeball en SUP (stand up paddling, red.) verder uit te bouwen. Dat laatste zal onder begeleiding gebeuren. De laatste zondag is er een grote zeepkistenrace. We zullen een schans plaatsen. Met je gezin of vriendjes kan je een zeepkist in elkaar steken met materiaal dat je ter beschikking krijgt. Dan kan je van die schans racen tegen elkaar.”

De organisatoren kijken er na twee jaar afwezigheid dus alweer naar uit. “Vorig jaar hebben we wel een mini-editie georganiseerd voor de medewerkers. Dat was heel tof en ontspannen, maar de sfeer van het Vijverkaffee is iets unieks. Er heerst gezellige drukte, maar toch heb je hier de ruimte om op je gemak te zijn”, klinkt het tot slot.

Meer info over het evenement en bijhorend programma vind je op de Facebookpagina van Vijverkaffee of op www.vijverkaffee.be.