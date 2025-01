Vijftigers bouwen een feestje in Concordia

In feestzaal Concordia was het verzamelen geblazen voor de Oostrozebeekse vijftigers. De vijftigers waren voor de vijfde keer aan de beurt. Het feest was opgezet door Isabelle Eeckhout, Bart Baekelandt en Lieven Naessens.

Tekenden in voor de reünie: Lieven Naessens, Griet Beernaert, Isabelle Eeckhout, Bart Baekelandt, Bernard Vandekerckhove, Nico Braekeveldt, Steven Vermeersch, Wouter Devos, Veerle Ciers, Annelies Vanden Berghe, Charlotte Derveaux, Francky Lambrecht, Griet Declerck, Mieke Defoer, Elke Verduyn, Wouter Casaert, Laurence Verschoore, Griet Gevaert, Filip Tack, Wilson Vanlerberghe, Natascha Casaert, Nico Verheye, Tom Goesaert, Geert Depuydt, Veronique Vermeulen, Ann De Vos, Evelyne Vanoutrive en Silvia Douterloigne. Volgens organisator Isabelle Eeckhout zijn dit heerlijke momenten waarbij heel veel anekdotes uit schooltijd worden uitgewisseld en nieuwe vriendschappen worden gesmeed.

(foto CLY)