Vijfenzeventigjarigen organiseren gesmaakte reünie in De Nieuwe Lekkerbek

Onlangs was er in De Nieuwe Lekkerbek in Ruiselede een klasreünie van de 75-jarigen die samen de lagereschoolklassen hebben doorlopen in Dentergem. Het gaat om een traditie die zich om de vijf jaar herhaalt en begonnen is toen de genodigden 40 kaarsjes mochten uitblazen. Intussen zijn we 35 jaar verder en hebben de 18 deelnemers en hun partners van elkaars gezelschap kunnen genieten. “Het eten was lekker, de drank op temperatuur en de koffie rook heerlijk”, vertelt José Spiessens. “De herinneringen werden opgehaald, net als gebeurtenissen van de voorbije vijf jaar. Ook werd even stilgestaan bij de onderwijzers, vrienden en vriendinnen die dit niet meer kunnen of konden meemaken.” Ten slotte was er het traditionele kiekje waarop de volgende personen te zien zijn beginnende van links: Marc Baeyens, Gabriël Vandenabeele, José Spiessens, Rhaïs Vansteenbrugge, Noël Delafonteyne, Marie-Joseph Verleye, Eric Desmet, Jacqueline Tallieu, Rafaël Amerlynck, Luc Hellebuyck, Eric Demarez, Gisela Decoster, Magda Bogaert, Kaatje Delaere, Annie Persijn, Liliane Baert, Claudine Bruneel en Marie-Jeanne Maes. (vadu/foto vadu)