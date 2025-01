Vijfendertig sympathisanten wandelen om scheutist Serge Berten te herdenken

Op zondag 19 januari organiseerde het Serge Bertencomité een wandeling om Serge Berten te herdenken. Dag op dag 43 jaar nadat de Meense scheutist ontvoerd werd in Guatemala, hielden zo’n 35 sympathisanten halt bij de herdenkingszuil in het Serge Bertenpark. Broer Stefaan Berten nam er bij aanvang van de wandeling even het woord. “Jouw leven en inzet zijn niet voor niets geweest. Je zette alles op alles om oneerlijkheid en armoede aan te kaarten. Met diep respect proberen we jullie missie (van Serge Berten en de vermoorde scheutisten Walter Voordeckers en Ward Capiau, red.) voort te zetten. We zijn dankbaar dat Serges naam blijft weerklinken in Menen: in het park, op het pad…” Stefaan bedankte de vzw Guatebelga en het solidariteitsproject Afopadi. Ook herinnerde hij eraan wat wijlen vader Roger en moeder Alice, Germain Wermersche en Andre Vanderjeugd voor het comité betekend hebben. (CB/foto CB)