Vijf winnaars van de bevraging ‘Iedereen Digitaal’: “Inzicht in digitale noden”

Woensdag 14 september kregen de winnaars van de bevraging voor het project ‘Iedereen digitaal’ in Lendelede een Lendleebon met goodiebag, er waren negentig deelnemers. “Op basis van de resultaten van die bevragingen in Lendelede, Kuurne en Wevelgem, wordt er een gepast aanbod uitgewerkt en kunnen zij die dat wensen gratis genieten van digitale hulp”, zegt Carine Dewaele van het Sociaal Thuis.

We weten en ervaren allemaal dat de digitalisering razendsnel gaat en dat je voor steeds meer diensten online kan of zelfs moet gaan. Een treinticket kopen, je belastingaangifte invullen… “Handig als je dat kan, minder leuk voor wie dit niet kan. Zij die het wel kunnen, moeten oog hebben voor wie (nog) niet mee kan met die nieuwe ontwikkelingen. Merk je dat een ouder, familielid, buur of vriend problemen heeft om digitaal mee te kunnen, verwijs die mensen dan door naar het project Iedereen Digitaal op het nummer 051 30 31 31.”

Subsidie

Voor Iedereen Digitaal kregen Lendelede, Kuurne en Wevelgem 194.610 euro van de Vlaamse overheid. “Om een project te ontwikkelen waar jong en minder jong op een laagdrempelige manier kunnen leren omgaan met de computer, tablet, smartphone, internet en sociale media. En om op die manier de inwoners op hun niveau en tempo beetje bij beetje digitale basisvaardigheden bij te brengen.” In juni lanceerden de drie gemeenten samen een bevraging. “Om inzicht te krijgen in de belangrijkste digitale noden van de mensen”, vervolgt Carine. “En we kregen in Lendelede een 90-tal reacties binnen. Projectverantwoordelijke Isabelle Gheysen brengt die bevraging in kaart en in oktober worden de resultaten bekendgemaakt. Op basis daarvan werken de gemeenten een aangepast aanbod uit. In Lendelede werd er in de bib al door vrijwilligers extra digitale info gegeven. Kleinschalig! We werken nu ook samen met leerlingen van de Vives Hogeschool in Kortrijk die in oktober les of workshops zullen kunnen geven aan wie eerst een digicheck kocht.”

Digitale vaardigheden

Wie op de hoogte willen blijven van Iedereen Digitaal, kan een mail sturen naar nele.declerck@lendelede.be of naar het hierboven vermelde telefoonnummer bellen en vragen om uitgenodigd te worden voor één of meerdere sessies. “Inwoners die zelf goed vertrouwd zijn met digitale vaardigheden kunnen als vrijwilliger iets betekenen voor het project. Contacteer dus gerust de projectverantwoordelijke van de gemeente en samen zorgen we ervoor dat iedereen binnenkort digitaal sterker in zijn schoenen staat”, besloot Carine Dewaele van het Sociaal Thuis. De winnaars van de bevraging waren: Hilde Pieters, Eline Boone, Dirk Parmentier, Bart Servayge en Lydia Malysse. Vier deden mee uit dezelfde bezorgdheid: weten waar ze met hun digitale problemen – klein of minder klein – terechtkunnen. De jongste winnaar Eline deed mee gewoon uit interesse. En misschien kan zij als vrijwilliger de anderen helpen…