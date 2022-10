Vijf maanden geleden bevallen, nu al klaar voor Ironman: Jürgen en Charlotte uit Middelkerke starten in triatlon van Californië

Je moet het maar doen: papa en mama worden van je eerste kindje – een zoon, Matteo – en vijf maanden later samen aan de start staan van de volledige Ironman van Californië. Jürgen Vercarre (35) en Charlotte Mensaert (32) uit Middelkerke slagen echter in dat kunstje en mogen volgend jaar zelfs samen deelnemen aan het WK op Hawaï. Het centrale woord in het hele verhaal: corona.

Jürgen en Charlotte, die samenwonen in Middelkerke, leerden elkaar kennen in de zomer van 2016, toen beiden deel uitmaakten van Triatlonteam Midlon. In september van dat jaar beëindigde Jürgen op Mallorca zijn eerste langeafstandstriatlon en sindsdien stond het koppel drie keer samen aan de start van een volledige Ironman: in het Zweedse Kalmar, het Oostenrijkse Klagenfurt en het Estse Tallinn. In die laatste wedstrijd kwalificeerden ze zich beiden voor het mythische WK Ironman op Hawaï in oktober 2023. “Ik denk dat elke triatleet ervan droomt om ooit aan de moeder der triatlons deel te nemen”, legt Jürgen uit. “Het is misschien niet de mooiste wedstrijd, maar de beleving is er zo intens. Met alle beste triatleten ter wereld aan de start van een wedstrijd staan, moet een fantastische ervaring zijn.”

Hebben jullie een idool?

Jürgen: (knikt) “Ik hoop dat Jan Frodeno er in 2023 weer bij zal zijn op Hawaï. Door blessureleed is dat hem dit jaar niet gelukt. Volgend jaar moet zijn afscheidswedstrijd worden. Hopelijk staan we dan samen aan de start.”

Charlotte: “We volgen uiteraard ook de prestaties van de Noorse triatleten Kristian Blummenfelt en Gustav Iden op de voet, want wat zij doen, is werkelijk fenomenaal. En als mama is het voor mij ook speciaal om eerder deze maand de prestatie van Chelsea Sodaro op Hawaï te zien. Zij werd wereldkampioene, amper anderhalf jaar nadat ze mama was geworden. Straf!”

Hoe hebben jullie zich voor Hawaï gekwalificeerd?

Jürgen: “In de Ironman van Tallinn in 2021. Ik werd elfde in mijn age group, Charlotte derde. Zo hebben we ons ticket voor Hawaï kunnen pakken.”

Charlotte: “We mochten starten in 2022, maar kregen ook de kans om onze deelname tot 2023 uit te stellen. Na de herhaaldelijke afgelastingen door corona hebben we, uit alle voorzichtigheid, voor die laatste optie gekozen.”

Er is sindsdien veel veranderd. Jullie werden papa en mama en staan dit weekend in Californië aan de start van een volledige Ironman die jullie eigenlijk al in 2020 van jullie lijstje hadden willen afvinken.

Charlotte: “Klopt, we zouden na de Ironman van Utah in 2020 een triatlonpauze inlassen, omdat we allebei een kinderwens hadden. Alleen werd die wedstrijd door corona overgezet naar de Ironman van Californië. Ook die triatlon werd telkens uitgesteld. Het resultaat is dat we nu, als kersverse ouders en met een beperkte voorbereiding, in Sacramento aan de start zullen staan.”

“Op sommige dagen gingen we liever eens wandelen of zwemmen met Matteo” – Jürgen Vercarre

Wanneer zullen jullie zondag tevreden terugblikken?

Jürgen: “Het is de eerste keer dat we niet 100 procent naar een Ironman hebben toegewerkt. De combinatie van werken (Jürgen is inspecteur bij de scheepvaartpolitie Kust sectie Oostende, Charlotte werkt als inspecteur interventie bij de lokale politiezone Bredene-De Haan, red.) en slaapgebrek maakte het allemaal zwaarder, maar vooral het gevoel ten opzichte van onze zoon heeft ervoor gezorgd dat we de trainingen niet allemaal zoals voorgeschreven hebben afgewerkt. Op sommige dagen gingen we bijvoorbeeld liever zwemmen of een wandelingetje maken met Matteo. Vroeger lag de focus op het zo goed mogelijk afwerken van ons schema, sinds dit jaar willen we vooral zo goed mogelijke ouders proberen te zijn.”

Hoe verloopt de combinatie met de zorg voor Matteo?

Charlotte: “We hebben veel geluk dat onze grootouders klaarstaan om hem met veel liefde op te vangen. Zo konden we toch verschillende trainingen samen afwerken met als doel deftig te finishen.”

Het koppel is er klaar voor. © Luc Cassiman

Welke tips kunnen jullie geven aan kersverse mama’s en papa’s die toch op niveau willen blijven sporten?

Charlotte: “Ze moeten vooral hun gevoel volgen. Als je zin hebt om toch veel te trainen, kan je dat zeker doen. Als je er nood aan hebt om eens te fietsen: doen! Maar je houdt best in het achterhoofd dat het geen ramp is om eens een jaartje de sportieve doelen opzij te schuiven.”

Jurgen: “Ik zou me bijvoorbeeld een periode op een marathon toeleggen. Lopen is veel minder tijdrovend, maar toch blijf je conditioneel in vorm.”

Charlotte: “Kersverse mama’s moeten ook in hun achterhoofd houden dat elk lichaam op eigen tempo herstelt. Trek het je niet als iemand anders al 10 kilometer kan lopen terwijl jij nog met lopen moet starten. Ook mentaal is het niet voor iedereen evident om de draad meteen weer op te pikken.”

Jullie dromen ongetwijfeld al van Hawaï 2023. Waar kijken jullie het meest naar uit?

Jürgen: “Naar de beleving om onze sportieve droom waar te maken. De hele week daar zullen er evenementen zijn waarvan we zullen genieten. Onze ouders gaan mee naar Hawaï, dus willen we er ook een fantastische vakantie van maken.”

Charlotte: “Ik vind het een enorme vooruitgang dat de vrouwen nu een aparte wedstrijd hebben. Dat is ook leuk voor mezelf. Zo kan ik zonder stress naar het WK van de mannen kijken. Een bijkomend voordeel is dat ik ditmaal eens als supporter een wedstrijd van Jürgen kan meemaken, want in het verleden stonden we meestal samen aan de start.”

Jürgen: (glimlacht) “Zo is dat. Hawaï wordt volgend jaar eerst een sportief hoogtepunt en daarna een familiaal hoogtepunt.”