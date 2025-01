Vijf grote Brugse werven in 2025(en misschien een zesde)

Welke grote werken komen er dit jaar op de Bruggelingen af of vinden hun bekroning? Er zijn vijf grote werven in 2025, misschien een zesde als de Vlaamse Waterweg groen licht krijgt voor een nieuwe brug in Steenbrugge.

Brugge krijgt, net als Wenen, een museumkwartier. Het is uitkijken naar de voltooiing van de nieuwe tentoonstellingsruimte BRUSK aan de Garenmarkt. Deze expohal wordt het cultureel paradepaardje van Musea Brugge, Vlaanderen betaalt 27 van de 47 miljoen euro.

Feit is dat tot nu toe Musea Brugge haar topwerken moet opbergen bij elke grote expo in het Groeningemuseum. BRUSK moet dat euvel oplossen. De werkzaamheden zitten op schema en de oplevering van BRUSK staat gepland in juni, samen met de omgevingsaanleg kant Dijver/Eekhoutpoort.

In december volgt het openingsfestival van BRUSK, pas op 8 mei 2026 opent de allereerste grote tentoonstelling. Dit jaar worden de renovatieplannen voor het Groeningemuseum tegen 2029 opgesteld. Het museumkwartier zal pas in 2030 voltooid zijn met de realisatie van een museumpark.

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over de herinrichting van de stationsomgeving. Pas na evaluatie van eventuele bezwaarschriften kan Vlaanderen in april of mei een omgevingsvergunning toekennen en kunnen de werken nog dit jaar starten. Vanaf de Unesco-rotonde tot aan het kruispunt met de Vaartdijkstraat wordt de gewestweg R30 volledig heringericht, waarbij er drie onderdoorgangen worden gemaakt voor fietsers en voetgangers.

Vlaanderen investeert 25,5 miljoen euro in dit project, dat inzet op meer verkeersveiligheid en een aangename stationsomgeving met veel meer groen. Er steken daar per uur tot 2.000 voetgangers en per dag 15.000 fietsers de ring over. Met het drukke verkeer, de zwenkende bussen en de dwarsende fietsers aan de zoenzone is de plek levensgevaarlijk.

Vier kruispunten aan de Gentpoort worden tegen eind dit jaar heringericht, de voorbereidende werken zijn gestart. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer wil op dit ‘zwart punt’, waar al meerdere dodelijke ongelukken gebeurden, voor veilige, conflictvrije oversteekplaatsen voor fietsers zorgen.

Het gaat om een zeer complex project, omdat de vier kruispunten aansluiten op veel straten en veel verkeer te slikken krijgen. Bovendien moeten de rioleringen, de nutsleidingen, de verkeerslichten, het fietspad en het Zuidervaartje aangepast worden. De Generaal Lemanlaan wordt een eenrichtingsstraat voor auto’s tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse ring.

Fietsers krijgen een aparte, volledig conflictvrije groenfase aan de oversteekplaatsen. Op de Brugse ring verdwijnt het fietspad tussen de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Generaal Lemanlaan, je zal langs de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan moeten fietsen.

De Nijverheidsstraat wordt ook een eenrichtingsstraat voor auto’s tussen de Blekerijstraat en de Generaal Lemanlaan. Voor fietsers die vanuit de Gentpoortstraat staduitwaarts de ring willen oversteken, blijft er een opstelstrook, maar er komt voor hen ook een conflictvrije groenfase.

Het nieuwe stadsbestuur is vast van plan om het Huis van de Bruggeling te verhuizen van het stationsplein naar het voormalige Huize Minnewater. Een tip die ze van de N-VA-oppositie kregen. Even was er twijfel omdat schepen Pablo Annys 50 miljoen euro te duur vond en een hotelketen geïnteresseerd was in die toplocatie. Momenteel krijgen daklozen er opvang, de plannen om er ook een afdeling van de Mintus-crèche te herbergen zijn opgeborgen.

Brugge hoopt een deel van de kosten te recupereren door een afdeling van het gebouw te verhuren voor gemeenschapsfuncties, waaronder een wijkgezondheidscentrum. De kapel wordt een ontmoetingsruimte en expohal, met bistro. De komende weken zit de stad samen met de architecten om de plannen te verfijnen. De isolatie en het verduurzamen van de site vergen extra studie en aanpassingswerken, waardoor de voorziene verhuizing in 2026 niet gehaald wordt. Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) wijst erop dat het eindcontract voor de dure huur op het stationsplein al met een jaar opgeschoven is naar 30 juni 2027.

Tijdens de vorige legislatuur werd de renovatie van de Biekorf als hart van het stadsvernieuwingsproject ‘de Stadsrepubliek’ om budgettaire redenen uitgesteld. Vlaanderen kende nochtans al een subsidie toe van 2 miljoen euro. De komende weken worden de plannen voort uitgetekend. Er zal extra ingezet worden op de ‘doorwaadbaarheid’ van de site Biekorf, met een nieuw lees- en cultuurcafé, een ontmoetingsplek voor de spelers van de stadsrepubliek. Ook alle noodzakelijke energetische opwaarderingen zullen uitgevoerd worden.