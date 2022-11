Viervoudig feest voor brouwerij De Poes: “Dit geeft een boost om nog beter te doen”

De Tieltse brouwer Stijn David kaapte deze week niet minder dan vier medailles in de weg, dit zowel in het Verenigd Koninkrijk (drie onderscheidingen) als op eigen Belgische bodem.

In het Verenigd Koninkrijk streden bieren uit 31 verschillende landen om een onderscheiding tijdens de 26ste editie van International Beer Challenge. Brouwerij De Poes uit Tielt scoorde er een zilveren plak met het nieuwe bier ‘De Poes Stowt’ en telkens een bronzen medaille voor zowel ‘De Poes Blond’ en ‘De Poes Bruin’.

Tijdens de gekende Horecabeurs in de Expo Gent werden op maandag eveneens de resultaten van de Brussels Beer Challenge editie 2022 bekend gemaakt. Op deze Belgische wedstrijd streden niet minder dan 1.800 bieren uit 41 deelnemende landen om het eremetaal. Ook hier viel De Poes de eer te beurt een onderscheiding in de wacht te slepen. ‘De Poes Blond’ scoorde brons in de categorie Belgian Style Tripel. Een prachtig resultaat want binnen deze categorie streden niet minder dan 100 deelnemende bieren om een plaatsje op het erepodium.

De heden bekroonde bieren zijn geen onbekenden en werden in het verleden ook meermaals onderscheiden. Beide wedstrijden zijn een jaarlijkse hoogmis voor brouwers van over de hele wereld. Beide wedstrijden kennen een vaste testwijze waarbij de deelnemende bieren aan een blinde proef deelnemen. Enkel de beste bieren qua smaak en intrinsieke kwaliteit valt de eer te beurt een onderscheiding te krijgen.

Mijlpaal

Deze viervoudige onderscheiding in één week tijd zijn voor de Tieltse brouwerij De Poes een nieuwe mijlpaal in het brouwersbestaan. Naast onderscheidingen voor haar kwaliteitsbieren kent de ambachtelijke Tieltse brouwerij een groeiend brouwvolume en succes. “Er zijn vele uitdagingen in het brouwersbestaan tijdens deze economisch turbulente tijden”, reageert een zeer tevreden brouwer Stijn David. “Deze onderscheidingen en het groeiende succes van de Poesbieren geven een boost om nog beter te doen waar mogelijk om jullie een lekker lokaal bier te kunnen schenken.”