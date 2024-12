Vierhonderd aanwezigen genieten van warme Kerst in Trax: “De voldoening is erg groot”

Dankzij Sander Verbrugge van het Roeselaarse event-en cateringbedrijf Bon Apart, verschillende sociale organisaties en meer dan honderd vrijwilligers beleefden een vierhonderd tal mensen woensdagmiddag een erg warme Kerst. “Normaal is dit de meest gezellige dag binnen het gezin, maar hier halen we ook heel wat voldoening uit.”

Sander Verbrugge van Bon Apart kwam op het idee om een kerstfeest te organiseren voor mensen die het niet altijd even gemakkelijk hebben en Kerst vieren geen evidentie is. Via verschillende sociale organisaties die zich richten op die doelgroep nodigde Sander de voorbije weken gasten uit. “Dat bleek aanvankelijk niet evident. Gelukkig hebben die organisaties wel de juiste mensen die weten wie wel aan tafel zou schuiven voor een dergelijk evenement.” Dankzij zijn leveranciers wist Sander woensdag een mooi menu samen te stellen. De aanwezigen konden genieten van onder andere stoofvlees, pasta of een vispannetje.

Driehonderd volwassenen en een honderdtal kinderen genoten van een erg warme kerst in Trax. De zaal was er erg sfeervol aangekleed. “Met dank aan de meer dan honderd vrijwilligers die hier aanwezig zijn”, aldus de dankbare organisator. Onder andere Tom Cloet, chefkok bij Gault Millaurestaurant Bistro ’t Verschil in Gits, hielp mee. “Sander is een goede vriend en ik sta dan ook helemaal achter de organisatie van een dergelijk warm initiatief. We helpen waar nodig om onze gasten een mooie Kerst te bezorgen.” Ook Filip Corne van Solico en Isabel D’Hulster van eventbureau Présence droegen hun steentje bij. “Veel handen maken licht werk. Wij zorgen hier vandaag bijvoorbeeld voor de techniek, andere mensen roeren in de potten. Kerstmis is normaal gezien de gezelligste dag van het jaar voor het gezin, maar de voldoening vandaag is ook erg groot”, aldus Filip.

Onder andere de zusjes Lorien en Jolien Mandeville schoven met hun gezin aan tafel. “Wij zijn uitgenodigd voor vzw ’t Hope. We vinden Kerstmis belangrijk, maar hadden eigenlijk geen plannen voor vandaag. Dankzij dit evenement kunnen we Kerst met veel anderen vieren. We zijn alvast erg onder de indruk van de organisatie.”