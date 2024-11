Vierde Wintermarkt in Beeusaert Woonwinkel

Voor de vierde keer organiseert Mathias Beeusaert een Wintermarkt. “Een overdekte markt waar 24 lokale creatievelingen hun zelfgemaakte producten aanbieden, zoals kaarsen, juwelen en decoratie”, vertelt Mathias Beeusaert. “Dit jaar introduceren we een vernieuwd concept. De meubelwinkel werd recent uitgebreid, en naast de overdekte loods staan er ook standhouders in de winkel zelf. Zo ontstaat een warme, winterse sfeer in de winkel en de loods, waar bezoekers kunnen genieten van een gezellige bar met winterse drankjes en snacks.” De Wintermarkt vindt plaats op maandag 11 november, van 13 tot 19 uur in Beeusaert Woonwinkel, Ketelbuiserstraat 35. (JW/foto Kurt)