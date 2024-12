Vierde Santa Claus Fun Run in Vlamertinge bracht ruim 200 kerstmannen en kerstvrouwen op de been: “We zetten de traditie verder”

Het Pottenbrekersteam organiseerde op zaterdag 21 december voor de vierde keer de Santa Claus Fun Run en Walking. “Door de weersomstandigheden moesten we uitwijken naar het OC voor start en aankomst. Ook de Kerstmarkt verhuisde naar die zaal.”

Vlamertinge werd gedurende een hele tijd een levend en bewegend kerstdorp, door de samenloop van de Santa Claus Fun run en het kerstdorp. Het bestuur van het Pottenbrekersteam met Marc Devroedt, Yeannick Deberdt, Didier Declerck, Nancy Verschuere en Gisèle Deschrevel mochten opnieuw trots zijn op hun organisatie.

Ambiance in het dorp

“De kerstmannen en kerstvrouwen zorgden opnieuw voor heel wat ambiance in Vlamertinge al was het aantal deelnemers door de weersomstandigheden minder dan de vorige jaren”, vertelt Marc Devroedt die elk jaar instaat voor het uitstippelen van het parcours van 6 km en het dit jaar in laatste instantie diende te wijzigen.

“Ook dit jaar lag het middelpunt van de kerstloop in de Pottemwijk waar in een tent een rustpauze voorzien was en de deelnemers terecht konden bij diverse eet- en drankstandjes. Leuke muziek zorgde voor de nodige sfeer. De voorbereiding van de Santa Claus Fun Run nam toch twee dagen in beslag omdat we het parcours moeten uitpijlen, nadars plaatsen en het parcours van licht moeten voorzien.”

“Er gaat een welgemeende dank uit naar de Vlamertingenaars bij wie we de lichtversiering aan hun elektriciteitsnet mochten aansluiten. Ook met de vernieuwde feestcommissie bouwden we een goede band op. Mijn boodschap aan alle deelnemers is duidelijk: we bouwen de traditie verder uit en zetten het initiatief onverminderd voort”, aldus Marc Devroedt.

Lopen voor het goede doel

Dit jaar ging een groot deel van de opbrengst naar goede doelen. Dit jaar kwamen De Lovie Mobius en VOT Vereniging Ons Tehuis aan bod. Bij de deelnemers troffen we Ilke Desender (30) en mama van Mathis (5), Arthur (3) en Othis (9 maanden) uit Elverdinge aan. “Gewoonlijk doen we mee aan de Lichtjeswandeling in Poperinge maar dit is onze eerste deelname aan de kerstloop in Vlamertinge. Het kerstpak is nadien bestemd voor de kindjes. Na de kerstloop drinken we hier nog wel iets in het OC.”

Zus Ineke Desender (31) is getrouwd met Joris Monteyne (35). Ze zijn de ouders van Gilles (4) en Louis (2) en wonen in Poperinge. “Ik werk als opvoedster in De Lovie en ben tevreden dat De Lovie vzw dat kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de ruime Westhoek ondersteunt, een deel van de opbrengst krijgt. Het is de eerste keer dat we meedoen aan de Santa Claus Fun Run. We namen in het verleden wel deel aan de kerstloop in Ieper en twee jaar geleden aan de kerstactiviteit in Poperinge.”

Mama Bieke Neuville (49) woont in Brielen en loopt elke week 2 tot 3 keer een 10-tal kilometer. “Je mag mij een geoefende loopster noemen”, lacht Bieke. “Ik ga die afstand geen twee keer lopen al zou ik dat wel kunnen. Ik doe mee voor de fun en blijf bij de familie en als vrouw wil ik graag eens kerstman zijn”, besluit Bieke. (EG)