Vierde Nacht van de Wetenschap lokt heel wat liefhebbers naar het gemeentehuis van Kuurne

Afgelopen dinsdagavond vond in het gemeentehuis van Kuurne de vierde editie van de Nacht van de Wetenschap plaats. Wat dit evenement uniek maakt, is dat de sprekers allemaal een band hebben met de gemeente Kuurne, of er zelfs woonachtig zijn.

Dit jaar nodigde de gemeente twee bijzondere gastsprekers uit: Robbe Porteman en Dr. Bart Van Geluwe.

Wetenschap en humor

Robbe Porteman, werkzaam als project development engineer bij Mitsubishi, gaf een boeiende presentatie over zijn onderzoek en de innovatieve technologische ontwikkelingen binnen Mitsubishi. Zijn verhaal toonde de belangrijke rol van engineering in moderne technologie.

Dr. Bart Van Geluwe, buikchirurg in zowel het AZ Groeninge in Kortrijk als het UZ Leuven, koos voor een verrassend en vaak onderbelicht onderwerp: het achterwerk. Tijdens zijn lezing benadrukte hij hoe ingenieus de werking van de anus is en probeerde hij het taboe rond dit lichaamsdeel te doorbreken.

De combinatie van toegankelijke wetenschap en een vleugje humor zorgde ervoor dat het publiek niet alleen geïnformeerd werd, maar ook werd aangezet tot nadenken over onderwerpen die vaak onbesproken blijven.