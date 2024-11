Vierde herdenkingsfakkeltocht met theaterwandeling lokt zo’n 170 deelnemers naar Veurne

Al voor de vierde keer was er op 11 november een herdenkingsfakkeltocht door de straten van Veurne, waar zo’n 170 personen aan deelnamen.

Er werden op vier verschillende locaties in de stad verhalen verteld en uitgebeeld over de mobilisatie en de bevrijding van Veurne. In de vier scenes kwamen waargebeurde getuigenissen aan bod van Veurnaars die zowel de meidagen van 1940 als de septemberdagen van 1944 intensief hebben meegemaakt. Na afloop van de wandeling werden de deelnemers getrakteerd op een drankje. (JT)