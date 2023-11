Vier ondernemers organiseren eerste editie Kerst@LivinK: “Inspiratie voor de feestdagen”

Vier Moorsleedse ondernemers slaan op zaterdag 2 en zondag 3 december de handen in elkaar voor de eerste editie van de kerstbeurs Kerst@LivinK. In het voormalige wijkschooltje ‘t Kruiske kan men het hele weekend lang leuke ideeën opdoen voor Kerstmis.

Katrien Verstraete van LivinK Interieurstyling, Ann Bardyn van ABatelier, Lindsay De Grande van La Casa Dulce en fotograaf Wout Beel pakken in aanloop naar Kerstmis met een opmerkelijk evenement uit. “Eigenlijk doen we allemaal heel verschillende dingen, maar door één weekend lang alles samen onder één dak te brengen, kunnen we hopelijk heel wat mensen inspireren om van de kerstdagen iets fijns te maken”, aldus Katrien Verstraete.

Cupcakes en plaids

Katrien verbouwde samen met haar man de voormalige school op wijk ‘t Kruiske tot een woning. “Tijdens Kerst@LivinK zet ik in onze woonkamer mijn job als interieuradviseur in de kijker. Daarnaast zal ik ook uitleg geven over bijvoorbeeld decoratie.” Tijdens het eerste weekend van december palmen ook drie andere ondernemers de woning van Katrien in. Lindsay De Grande is gespecialiseerd in het maken van prachtige cupcakes en zal in de keuken te vinden zijn. Ann Bardyn groeide op in een textielfamilie en maakte van haar werk ook haar hobby. “In de slaapkamer stel ik onder andere zelfgemaakte kussens, bedtextiel en plaids voor.”

Fotograaf Wout Beel zet de aanwezigen graag op de gevoelige plaat. In de serre nabij de woning zullen bezoekers terecht kunnen voor een kerstshoot. “Sinds enkele maanden heb ik mijn eigen studio in Moorslede. Dit evenement is de ideale gelegenheid om te tonen wat ik allemaal doe. Vele mensen denken dat ik enkel binnen de wielersport aan de slag ben, maar als fotograaf werk ik eigenlijk veel ruimer.”