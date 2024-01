Vier nieuwjaarskindjes geboren in AZ Oostende

In AZ Oostende – Damiaan zijn vier nieuwjaarskindjes geboren. Een drukke nieuwjaarsdag voor het verloskwartier dus. Gynaecoloog dr. Charlotte Maene en haar team brachten het eerste kindje Moena ter wereld om 00.42.1 uur. Daarna volgden er nog drie baby’s.

“Het was even spannend, bevallen de mama’s in spe nog in 2023 of zal het toch 2024 zijn? Uiteraard bevallen ze dan alle vier op 1 januari. (lacht). Het is hier dus behoorlijk druk geweest!”, vertelt vroedvrouw Ylenia Dobbelaere.

Arbenita en Adem Selimi met hun zoontje Luar. © gf

Luar zag het levenslicht om 8.23 uur. Zijn trotse ouders, Arbenita en Adem Selimi, gaan graag samen met hun eerste zoontje op de foto.

Later in de namiddag volgden nog twee baby’s om 15.03 uur (Sandy) en om 15.33 uur (de naam is nog niet gekozen). Marwa Alshikh Alhallak en Ayman Kharaz verwelkomen hun eerste dochtertje Sandy. Een dubbele feestdag voor het koppel dus!