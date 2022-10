Vier leden van Lakeside Paradise uit Knokke-Heist maken zich op voor WK in Thailand: “Resultaat van tien jaar hard werken”

Van zondag 30 oktober tot zondag 6 november heeft in Thailand het WK wakeboard en wakeskate kabel plaats. Vier riders van Lakeside Paradise uit Knokke-Heist vertegenwoordigen ons land. “Het is kort na ons seizoen wat niet echt een nadeel is”, klinkt het.

Het gaat om stichter Frank Vanleenhove (+40 men wakeboard), zijn zoon Ike Vanleenhove (U14 wakeboard en U18 wakeskate), Noah Ferson en Louis Eggerickx (U18 wakeboard en U18 wakeskate). Naast hen ook Lowa Vancutsem (U14 wakeboard) als Belgisch kampioene bij de dames en Louisson Chasseur (U18 wakeboard) als lid van The Spin uit Wallonië.

Nationaal kampioen

Wakeboarden is met de voeten vast op de skate. Wakeskaten is waar je los op staat, veel moeilijker en vooral technischer. Louis Eggerickx kroonde zich onlangs in beide disciplines tot nationaal kampioen. “Hij behoort tot de top in ons land. Als junior doet hij reeds mee bij de volwassenen en doet het bijzonder goed”, weet Frank Vanleenhove als deelnemer in de categorie 40+ of de veteranen. “In de eerste plaats als een statement, dat je op mijn leeftijd of zelfs ouder gerust nog watersporten kunt beoefenen. En mijn zoon Ike doet mee. Hij staat hoog op de wereldranglijst en op zijn elfde werd hij twee keer Belgisch kampioen wakeboarden.”

Door covid zijn er de laatste twee jaar geen Europese en wereldkampioenschappen georganiseerd. “Het is Ike zijn laatste kans om bij de U14 nog iets te betekenen. Volgend jaar maakt hij deel uit van de U19, waar toch de meeste wereldtoppers actief zijn”, weet zijn vader. “Met Lakeside Paradise zijn we in 2012 begonnen en we zijn nog steeds van plan om een groot kampioenschap naar Knokke te halen. Er is dan geen betere manier om daar zelf aan mee te doen, om er de nodige ervaring op te doen, zodat we later zelf zo’n organisatie kunnen waarmaken.”

Noah Ferson is ook iemand die op hoog niveau bezig is. “Zijn vader Geert zal eveneens aanwezig zijn. Als coach zorgt hij voor de nodige ondersteuning. Er zijn 250 inschrijvingen, van over de hele wereld. De concurrentie zal hard zijn. Ik kijk er toch naar uit wat wij als land kunnen betekenen. Er is geen druk. Het is ook de eerste keer dat wij met een delegatie van Lakeside naar iets dergelijks gaan. Elke zaterdagmorgen hebben we in Knokke een teamtraining. Dit is het resultaat van tien jaar hard werken.”

Warm water

Het ESC Thai Wake Park waar het WK plaatsheeft ligt ten noorden van Bangkok. “Het water is er warm. Iedereen bij ons is toch gewend om ook ’s zomers een wetsuit te dragen. Daar zal het niet nodig zijn”, besluit Frank Vanleenhove.