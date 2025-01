Vier generaties op een rij: van Gabriël tot Gustaaf

In de Bonestraat in Meulebeke troffen we ten huize van de familie De Meestere een viergeslacht in mannelijke lijn aan.

Op 17 november 2024 werd Gustaaf De Meestere geboren als zoon van Dieter De Meestere (12 maart 1990) en Elisabeth Govaert. Gustaaf is het broertje van Clarisse en woog bij de geboorte 4,090kg. Hij was 54,5 cm groot. Opa Rudi De Meestere werd geboren op 5 oktober 1961 en overgrootvader Gabriël De Meestere zag het levenslicht op 23 juni 1937. Gustaaf woont met zijn familie in het Oost-Vlaamse Lemberge.