Veurne viert 50 jaar verbroedering met het Duitse Rösrath

In het weekend van 15 december brachten de fanfare “Houthemaere blyft te gaere” en de Veurnse petanqueclub, samen met een delegatie van het stadsbestuur, een tegenbezoek aan de stad Rösrath waarmee Veurne dit jaar 50 jaar verbroederd is.

“De Veurnse delegatie kreeg een druk voorgeschoteld programma met een bezoek aan het historisch kasteel Eulenbroich en de kerstmarkt in Hoffnungsthal”, zegt burgemeester Peter Roose. De Houtemse fanfare gaf met brio een deel van haar repertoire ten beste. De petanqueclub bond de strijd aan met haar Duitse evenknie.

Een delegatie van de brandweer van Rösrath bracht in oktober ook al een bezoek aan de brandweer van de post Veurne. Rösrath is een stad van ongeveer 30.000 inwoners gelegen op 17 km ten oosten van Keulen. Het is een mooie residentiestad in een prachtig heuvelachtig landschap. Veurnse verenigingen die gasten uit Rösrath in Veurne ontvangen, kunnen een toelage krijgen. (JT)