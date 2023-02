Ververieders pakken uit met tweede editie 12 uur van Kuurne: Fietsen voor het goede doel

De Ververieders pakten vorig jaar uit met een nieuw fietsfeest en dat krijgt op 2 september een vervolg. De recreant, een groep vrienden, collega’s of familieleden zijn opnieuw welkom tijdens de 12 uur van Kuurne. De opbrengst van de eerste editie werd onlangs overhandigd aan de vzw Ouders van verongelukte kinderen.

De eerste editie was een succes en had een parcours van 2,8 kilometer en liep over de paardenpiste van de hippodroom, doorheen de polyvalente zaal Kubox en over de parking van de zaal. De Ververieders maakten recent bekend dat er ook dit jaar opnieuw een 12 uur van Kuurne komt. Aan het doelpubliek van het fietsevenement wordt alvast niet gesleuteld, al zijn er wel plannen om aan het parcours enkele lichte wijzigingen aan te brengen.

“Van zodra je met de fiets kan rijden, mag je meedoen”, opent Niels Vermeersch, voorzitter van de Ververieders. “Een koersfiets is niet aan te raden. De deelnemers nemen beter een mountainbike of stadsfiets. De eerste editie verliep, op een valpartij na, vlekkeloos. De goesting om een vervolg te organiseren, was er dan ook snel. De unieke locatie blijft behouden, net als de sfeervolle randanimatie.”

Goed doel

Tijdens het voorstellingsmoment van de tweede editie werd een cheque overhandigd van 2.000 euro aan de vzw Ouders van verongelukte kinderen. Het bedrag is de opbrengst die kon worden ingezameld met het inschrijvingsgeld en de drankverkoop. “De vzw Ouders van verongelukte kinderen werd niet lukraak gekozen als goed doel door de Ververieders”, gaat Niels verder, terwijl hij een traan wegpinkt.

“Het is een eerbetoon aan ons medelid Simon Meysmans, die in september 2020 op 25-jarige leeftijd om het leven kwam in Ooigem toen hij op zijn koersfiets werd aangereden door een wagen. Hij was zo trots op zijn koersfiets dat hij had kunnen kopen van zijn grote idool Julian Alaphilippe. De opbrengst van de tweede editie zal geschonken worden aan de Kuurnse Fietsbib.” Gedelegeerd bestuurder Koen Van Wonterghem van vzw Ouders van verongelukte kinderen nam de cheque in ontvangst.

Inschrijvingen

“Vorig jaar mochten we 60 deelnemers verwelkomen, waaronder 11 solorijders”, zegt Jos Callens van de Ververieders. “Er slaagde één iemand erin om tijdens die 12 uur 132 rondes af te leggen, wat resulteert in een totaal van 364 kilometer. Het deelnemersveld bestaat uit de solorijder, de recreant, een groep vrienden, collega’s of familieleden… Tijdens onze eerste editie kwamen ook heel wat geïnteresseerden langs om te zien wat ons evenement precies was.”

“Naast het sportieve luik voegden wij daar ook graag nog een snuifje sfeer aan toe in de vorm van diverse dj’s. Deelnemers en bezoekers werden zo aangemoedigd. Ook voor onze tweede editie zal dit niet anders zijn. We zijn ervan overtuigd dat wij voor de komende editie nog meer deelnemers zullen mogen begroeten.”

Wie wenst deel te nemen op 2 september kan nu al voorinschrijven via willemdecorte@hotmail.com. Vanaf eind februari kan er ook ingeschreven worden via de website van het evenement.

