Véronique Lambert pakt Kasteel van Laarne aan: “Liefde voor geschiedenis heb ik van m’n vader”

Hoe zou het nog zijn met Véronique Lambert? In Kortrijk geniet ze eeuwig respect omdat ze het museum 1302 heeft uitgebouwd. Inmiddels is het al tien jaar geleden dat deze doctor in de middeleeuwse geschiedenis haar vleugels uitsloeg om nu – als een volwaardig manager – van het kasteel van Laarne een echte trekpleister te maken.

Je verwacht het niet meteen. Een veelgevraagd wetenschapper, dit jaar ook in de succesvolle tv-reeks Het Verhaal van Vlaanderen te zien, die zich ontpopt tot een ondernemer pur sang. Véronique Lambert (57), tien jaar lang zeer aanwezig in Kortrijk, deed het. Ze maakte van een historisch interessant kasteel opnieuw een plek waar mensen naartoe willen komen. Het bezoekersaantal steeg van 3.500 in 2020 naar bijna 28.000 vorig jaar en het domein is nu ook een hit bij trouwlustigen die elkaar verdringen om er foto’s te laten nemen. Een tour de force die ook indruk gemaakt heeft op de vzw Herita. De grootste erfgoedvereniging in Vlaanderen vroeg Lambert nu om iets vergelijkbaars te doen met een aantal andere historische sites.

Véronique je bent hier zes jaar geleden gestart. Wat heb je gedaan om van het kasteel van Laarne opnieuw een hotspot te maken?

“Om te beginnen heb ik een videoguide gemaakt waarmee de bezoeker het kasteel volledig op eigen houtje kan ontdekken. Voor kinderen hebben we zoektochten uitgewerkt en ook voor groepen en scholen zijn er aangepaste rondleidingen en pakketten gemaakt. Een grote trekpleister is de Europees vermaarde zilvercollectie. Vorig jaar organiseerde ik mijn eerste grote tentoonstelling met hedendaags werk van toppers als Michael Borremans, Wim Delvoye en Kris Martin. Er is ontzettend veel veranderd. Wie er alles over wil weten, moet zeker onze site bekijken.”

Voelt de historica zich goed in die nieuwe rol?

“Meer dan ooit. Ik heb hier zelf ook veel geleerd, ben gestart met erg weinig middelen waardoor ik goed moest nadenken over hoe ik geld in het laatje kon brengen. In die beginperiode heb ik hier ook echt alles gedaan, tot poetsen toe en met weekend- en avondwerk inbegrepen. Ik ken het kasteel en zijn noden nu door en door en dat maakt het me makkelijker om alles hier te leiden. Sinds we onder de koepel zitten van de vzw Herita kan ik samenwerken met ervaren collega’s zodat ik me echt met beleid kan bezighouden.”

“Ik ben hier gestart met weinig middelen, maar nu loopt het prima”

Zou je kunnen zeggen dat je je eerste stappen als ondernemend persoon in Kortrijk gezet hebt met de uitbouw van het museum 1302?

“Dat denk ik wel. De uitdaging was toen groot. Ik kwam uit een academische wereld en moest me plots ook buigen over totaal nieuwe vragen zoals: hoe kan ik volk lokken naar een museum. Toen uit onderzoek bleek dat er te weinig kennis aanwezig was over management in het Kortrijkse museumwezen, heb ik niet geaarzeld en de studies master in cultuurmanagement gevolgd. Daarna heb ik, vertrekkend van wat ik geleerd had, een plan uitgeschreven voor het museum 1302.”

Even terug naar Laarne. De vzw Herita heeft je nu binnengehaald als manager met een grotere opdracht. Wat verwachten ze van je?

“Dat ik voor de andere Herita-sites een vergelijkbaar concept ontwikkel als in Laarne zodat er ook daar meer volk naartoe komt. Die domeinen bevinden zich in heel Vlaanderen maar in de kustprovincie gaat het onder meer over Kasteel Beauvoorde in de Westhoek. Dat wordt nu gerestaureerd maar gaat in 2025 opnieuw open. Ik heb voor dit alles een team van elf mensen ter beschikking. Ik hoop dat we door de activiteiten die we ontwikkelen op termijn zelfbedruipend kunnen zijn.”

Kom je uit een ondernemersgezin?

“Neen, mijn moeder had een kruidenierswinkeltje en mijn vader reed met een autocar in dienst van een bedrijf. De boodschap die ik daar kreeg, was om nooit risico te nemen en zeker geen zelfstandige te worden. Toen ik in het begin van mijn carrière als onafhankelijk wetenschapper begon te werken, was er dan ook grote paniek (lacht). De liefde voor geschiedenis heb ik wel een klein beetje via mijn vader meegekregen. Als autocarchauffeur trok hij Europa rond en zocht hij altijd alles uit over het verleden van de steden waar hij heen trok.”

Je woont nu in Dendermonde. Heb je nog veel contact in Kortrijk?

“Ik word toch nog altijd gevraagd voor advies in verband met het Museum 1302 dat nu is ondergebracht in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ik ben ook bezig met een boek over de geschiedenis van de panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat waar binnenkort het gloednieuwe hotel Cobergher opent. Ook mijn vriend (Dirk Staessens, red.) werkt nog altijd als veiligheidsadviseur bij de stad. Zelf kom ik niet zoveel meer in Kortrijk. Ik vrees dat ik het op dit ogenblik veel te druk heb met mijn huidige job.”