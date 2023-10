Vernieuwde Rookopsite opent de deuren: “Met bib, binnenplein en gerenoveerde mouttoren”

De Rookopsite werd na grondige vernieuwingen officieel geopend met de gerenoveerde mouttoren, een binnenplein en de bibliotheek. Heel wat lokale verenigingen en ondernemers werkten mee aan de feestelijkheden. De Rookopsite is beschermd erfgoed.

In de Mouttoren opende een nieuw buurtsalon de deuren, het vierde al in Poperinge. Lokaal Dienstencentrum De BuurtBres organiseert er activiteiten, zoals een verjaardagsfeest voor 80-plussers en ‘Kuj eki help’n’-sessies voor digitale hulp, elke tweede dinsdag van de maand tussen 16 en 18 uur. Ook de Kunstacademie krijgt er een vaste stek, met vijf verschillende lessenreeksen. In de dorpsbib kan je elke dinsdag terecht van 16 tot 18 uur”, vertelt schepen van Erfgoed Loes Vandromme (CD&V).

De koer van de Kinderbrouwerij en de speelweide werden gerenoveerd dankzij subsidies van de Vlaamse overheid. “Kinderen mochten mee beslissen welke speeltoestellen er zouden komen. Het speelplein is nu vrij toegankelijk voor publiek. De Kinderbrouwerij en het nieuwe buurtsalon vormen samen een plek van ontmoeting, verbinding en ontspanning.” De Rookopsite is een historische plaats, die de voorbije decennia enorm geëvolueerd is. De oudste gebouwen op de site dateren uit het midden van de 17de eeuw en maakten deel uit van een brouwerij.

In 1748 kwam de brouwerij in handen van de familie Camerlynck en in 1907 nam Nestor Six de brouwerij over van zijn grootmoeder. Hij verbouwde in 1913 de mouterij, die hij ook van een mouttoren voorzag. Tijdens en na Wereldoorlog I draaide de brouwerij op volle toeren en werd als bekendste gerstenat het ‘Reningelstsch bruin bier’ gebrouwen, later in de volksmond Rookop genoemd. In 1963 stopte de laatste brouwer, Jozef Six, de brouwactiviteiten.

Beschermd monument

“In 1997 werd de site beschermd als monument. Je kan de vernieuwde mouttoren nu beklimmen om te genieten van het mooie uitzicht. Tijdens de openingsuren van het buurtsalon kan je ook een dubbel glasraam van Lucien De Gheus bewonderen. De twee historische gebrandschilderde ramen, samen 2,15 meter hoog en 3,38 meter breed, werden in een scheidingswand op de eerste verdieping gemonteerd. De kunstenaar maakte de historische gebrandschilderde ramen in 1968, ze hingen eerder in het gemeentehuis van Reningelst. Bij de nieuwe erfgoedhalte van CO7 lees je alles over het rijke verleden van de site en het verhaal achter het glasraam.”