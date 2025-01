Vernieuwde huisstijl versterkt identiteit

Het lokaal bestuur nodigde naar jaarlijkse gewoonte alle inwoners uit om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Dit jaar was de nieuwjaarsreceptie in Ichtegem extra speciaal, want de inwoners maakten er voor het eerst kennis met de vernieuwde huisstijl.“Bij de start van het nieuwe jaar, nemen we ook letterlijk een nieuwe start met onze vernieuwde huisstijl”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.

Intensief traject

“De nieuwe huisstijl is het resultaat van een intensief traject dat inspeelde op actuele trends, inzichten van inwoners (door middel van een bevraging die we hielden het afgelopen jaar bij 1.500 inwoners) en een intern traject met onze medewerkers. Met deze rebranding wil Ichtegem haar unieke identiteit beter naar voren brengen en versterken.”

De vernieuwde visuele identiteit weerspiegelt de vier kernwaarden van de gemeente: verbondenheid, authenticiteit, toegankelijkheid en positiviteit. De kracht van Ichtegem ligt in de samenwerking tussen en met de drie deelgemeenten en alle betrokkenen. Het nieuwe ontwerp legt nadruk op deze verbinding. De huisstijl omarmt het unieke karakter van elke deelgemeente, terwijl de herkenbaarheid van het bestaande logo behouden blijft. Door heldere communicatie en een gastvrij imago wil Ichtegem een gemeente zijn waar iedereen zich welkom voelt. De frisse stijl straalt optimisme uit en vormt een uitnodiging om samen kansen te creëren en te groeien.

Toekomstvisie

“Het vernieuwde ontwerp is meer dan een visuele aanpassing”, legt burgemeester Cobbaert uit. “Het weerspiegelt onze visie voor de toekomst: een gemeente die inspireert, samenbrengt en blijft bouwen aan een warme, verbonden gemeenschap.”

Een nieuwjaarsdrink biedt niet alleen de gelegenheid om te toosten op een nieuw jaar, maar ook om als gemeente samen te komen. “En dat is exact waar we nog meer op willen inzetten, op verbinding tussen en met al onze inwoners”, aldus Lieven Cobbaert.

“Inwoners kregen daarom als eersten de kans om de nieuwe huisstijl te bewonderen en de symboliek achter het ontwerp te ontdekken op de nieuwjaarsreceptie.”