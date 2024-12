Vernieuwde en ruimere Aldi opent in Middelkerke: “Winkel is veel groter en overzichtelijker dan vroeger”

Zaterdagmorgen, in alle vroegte, werden de deuren van Aldi Middelkerke in het Sea Shopping Center, langs de Oostendelaan, geopend. Aldi had eerder al op die locatie een winkel, maar toen het gebouw naast de bestaande winkel vrijkwam werd deze ruimte erbij gevoegd en heeft men nu een winkel van zo’n 1.200 m2.

“We fixeren ons naar de service voor de klanten toe”, zegt district manager Filip Mouton. “We hebben nu alles onder één dak en vooral ook naar het eindejaar toe is dat belangrijk voor de klanten om er een betaalbaar eindejaar van te maken. De winkel verbruikt geen aardgas, want er wordt gebruik gemaakt van een warmterecuperatiesysteem en om het de klanten die met de fiets winkelen nog makkelijker te maken hebben we een overdekte fietsenstalling die plaats biedt aan 40 fietsen.”

Aldi Middelkerke is al 35 jaar gevestigd in Middelkerke en was sedert augustus gesloten omwille van de uitbreidingswerken. “We zijn heel bewust op deze locatie gebleven”, zegt Filip Seynaeve, Senior Manager Construction bij Aldi België. “Het is een unieke locatie met in de omgeving diverse kampeerterreinen en makkelijk bereikbaar. Er is ook geen parkeerprobleem. De opportuniteit die hem voordeed, door het verdwijnen van Carpetright hebben we dan ook benut.”

Meer ruimte

Ook winkelmanager Jens Boey is tevreden met de uitbreiding: “We hebben een team van 15 personen en zij stonden samen met mij te popelen om opnieuw aan de slag te kunnen. Er zijn ook 3 nieuwe personeelsleden die het team zij komen vervoegen.” Aldi Middelkerke is overzichtelijker geworden en biedt meer ruimte. “Bij het binnenkomen zie je onmiddellijk groenten en fruit en dat is bij ons ook belangrijk en vers fruit kan nu ook per stuk worden aangekocht en niet enkel in een verpakking”, besluit district manager Filip Mouton.