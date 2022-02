Vernieuwd bestuur vrijzinnig centrum De Molensteen opent met lezing over privacy

Het voorbije jaar bracht binnen het bestuur van het Vrijzinnig Centrum De Molensteen in Oostkamp een aantal mandaatwissels met zich mee. Het vernieuwde bestuur presenteert op 22 februari een eerste lezing, rond privacy, met professor Willem De Beuckelaere (UGent).

In 2020 nam Johan Keirse, die tot dan ondervoorzitter was, ontslag uit die functie. Hij verzette jarenlang bergen werk en werd daarvoor eind 2021 in besloten kring gevierd. Johan blijft wel bestuurslid en betrokken bij het vrijzinnig centrum.

Het bestuur werd versterkt met Paul Ceuninck en Frank De Leger. Paul Ceuninck, die als stichtend lid ondervoorzitter was, is sinds januari voorzitter. Frank De Leger is nu verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voormalig voorzitter Luc Proot heeft in januari een stapje teruggezet, naar het ondervoorzitterschap. Eddy Devos en Daniel Christiaens blijven respectievelijk penningmeester en secretaris. De andere bestuursleden zijn Guido De Grande, Ruud De Greve, Herman Herteleer, Johan Keirse, Baudewijn Oosterlinck, Valerie Standaert, Thibaut Stroobandt, en Paul Vandenbussche.

150 leden

De Molensteen werd eind 2004 opgericht en is actief sedert 2005. Het centrum, dat ongeveer 150 leden telt, nodigt jaarlijks sprekers uit. De lezingen zijn altijd gratis toegankelijk. Daarnaast is er morele dienstverlening. Sedert enkele jaren is de vereniging gehuisvest in een lokaal van het voormalige gemeentehuis op het gemeenteplein. Dat is voor de hele vrijzinnige gemeenschap, waartoe – naast het Vrijzinnig Centrum – ook het Humanistisch Verbond-Ouders Oostkamp behoort.

Dit jaar zijn vier fysieke lezingen gepland en een winterzonnewende-receptie. Op dinsdag 22 februari is de eerste gast professor Willem De Beuckelaere (UGent), met de lezing ‘Privacy in GAFA- en coronatijden’ – GAFA staat voor Google, Apple, Facebook en Amazon. Debeuckelaere is jurist, was voorzitter van de Privacycommissie die nu Gegevensautoriteit heet en van de Liga voor de Mensenrechten; hij is voorzitter van het Vermeylenfonds. Na de lezing is er zoals altijd mogelijkheid om vragen te stellen.

Later komen professor Marc Van Molle, professor Hendrik Vos en professor Sven Biscop spreken.

www.vrijzinnigoostkamp.be