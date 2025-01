Zoekactie naar vermiste Marie ‘Bernadette’ Decuyper (61) in Brugge: “Ze was zeker niet dronken”

Op de ringvaart in Brugge werd donderdagvoormiddag gestart met een zoekactie naar de vermiste 61-jarige vrouw uit Brugge Marie ‘Bernadette’ Decuyper. De vrouw vertrok kort na de jaarwisseling vanuit een café in Sint-Kruis te voet naar huis maar kwam er nooit aan. “Ze nam graag foto’s dus misschien wilde ze een foto nemen langs de waterkant en is ze er zo ingesukkeld”, zegt haar man Patrick Ponnet. “Maar ze was zeker niet dronken.”

Bijgestaan door de Civiele Bescherming zette de Federale Politie donderdagvoormiddag op de ringvaart in Brugge een zoekactie naar de vermiste Marie Decuyper op het getouw. Ook de Lokale Politie Brugge verleende bijstand. Marie is bij vrienden en familie beter bekend als Bernadette, haar tweede voornaam. Ze werd niet meer gezien nadat ze om 00.45 uur, dus tijdens de nacht van oud naar nieuw, café Santa Cruz in Sint-Kruis Brugge verliet om te voet naar huis te gaan. De politie en de Civiele Bescherming zetten bootjes met sonartechnologie in om de ringvaart af te zoeken naar de vermiste vrouw. Daarbij was ook een duikersteam aanwezig. De zoekactie werd opgestart vlakbij de Kruispoort, de stadspoort tot de Brugse binnenstad die gelegen is op enkele tientallen meters van het bewust café waar Bernadette samen met haar echtgenoot en nog enkele vrienden de jaarovergang vierde. Gezien Bernadette in die omgeving nog op camerabeelden te zien was, werd daar dus gezocht; tot aan de Dampoort. Bernadette is 36 jaar samen met Patrick Ponnet, waarvan ze ongeveer 20 jaar gehuwd zijn. Ze hebben samen één kind. De vermiste vrouw werkt mee in de frituur van Patrick, Frituur Patriek in de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries. Ze wonen samen in Koolkerke.

Geen dronken toestanden

Enkele familieleden, waaronder haar echtgenoot Patrick Ponnet en schoonzus Marleen Ponnet – de zus van Patrick dus – waren aanwezig tijdens de zoekactie. “Bernadette wilde omstreeks 00.45 uur naar huis vertrekken en zei dat ze liefst te voet zou gaan, langs de Vesten. Ze wandelde immers graag dat traject”, vertelt Patrick. “Ik vond dat niet zo’n goed idee, met dat guur weer ook, en stelde voor dat ze een taxi nam, maar dat wilde ze niet. Zelf wilde ik nog wat langer blijven, maar dat was voor haar geen probleem. Er was zeker geen ruzie of zo. En het is zeker ook niet zo dat ze teveel gedronken had. Bij het eten dronk ze natuurlijk wel iets, maar er was zeker geen sprake van dronken toestanden.”

Enkele familieleden, waaronder haar echtgenoot Patrick Ponnet en schoonzus Marleen Ponnet waren aanwezig tijdens de zoekactie. © Davy Coghe

“Toen ik enkele uren later thuis in Koolkerke aankwam, zag ik tot mijn grote verrassing dat er niemand thuis was”, gaat Patrick verder. “Ik heb dan nog vrienden gecontacteerd die er ook bij waren die avond om te vragen of ze iets wisten over waar Bernadette was, maar niemand had een idee. Natuurlijk belden we de politie en er werd onmiddellijk een zoekactie opgezet in de zone tussen het café in Sint-Kruis en ons huis in Koolkerke, maar dat leverde dus niets op. Ik weet echt niet wat ik ervan moet denken. Wel weet ik dat ze graag wandelde en graag foto’s nam. Misschien zag ze iets in het water dat ze wilde fotograferen en kwam ze te dicht waardoor ze erin sukkelde? Wie zal het zeggen? Wat ik nu hoop of verwacht? Eigenlijk hoop ik dat deze zoekactie hier in dit koude water nu niets oplevert. Dan is er hoop dat ze nog elders opduikt.”

Hond

Ook Bernadettes schoonzus Marleen Ponnet, de zus van Patrick dus, kwam de zoekactie volgen en had een mooie witte hond bij zich. “Het is de hond van Bernadette, waar ze zo graag mee op wandel ging. Ze wilde de hond nooit lang alleen laten, maar tijdens het feest van oud naar nieuw kon die wel niet veel anders dan thuis blijven. Bernadette wandelde ook erg graag hier op de Vesten, langs het water, met haar hond. Volgens mij wilde ze tijdig naar huis om de hond niet langer alleen te laten.”

De zoekactie langs en op de ringvaart leverde nog geen resultaat op en werd, alvast voorlopig, gestaakt. Volgens onze informatie zou er ook nog gezocht worden op de Damse Vaart en het Zuidervaartje – dat deel uitmaakt van een mogelijk traject naar haar woning in Koolkerke.