Wie zag Rosette Decuypere (83) uit Tielt?

Op zaterdag 31 december 2022, omstreeks 13 uur, werd de 83-jarige Rosette Decuypere voor het laatst gezien in de Stoktmolenstraat in Tielt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Rosette is mager en heeft kort grijs haar en blauwe ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek, een rood/roze jas, een bruine muts, een beige sjaal en camelkleurige laarsjes met bont. Deze persoon kan verward overkomen.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.