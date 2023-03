Wie heeft Yvonna Deleu (82) uit Lo-Reninge gezien?

De politie en het parket zijn op zoek naar de 82-jarige Yvonna Deleu uit Reninge. De vrouw werd dinsdagochtend het laatst gezien aan haar woning in Sint-Maarten maar sindsdien ontbreekt elk spoor. De vrouw zou ‘s middags gaan eten in woonzorgcentrum Zilvervogel maar is daar niet geweest.

De 82-jarige Yvonna is sinds dinsdagochtend vermist. Ze werd toen rond 9.45 uur voor het laatst gezien aan haar woning in Sint-Maarten in Reninge (Lo-Reninge). Sindsdien is ze spoorloos. De vrouw zou normaal ‘s middags gaan eten in woonzorgcentrum Zilvervogel op de Dorpplaats in Reninge maar is daar niet geweest. Toen familie opmerkte dat Yvonna in de vooravond niet thuis was gekomen werd contact opgenomen met Zilvervogel en zo kwam aan het licht dat de vrouw verdwenen was. Daarna werd alarm geslagen. Woensdag in de voormiddag ging de politie al met een drone de omgeving afspeuren en er kwam ook een politiehelikopter ter plaatse. De resultaten waren negatief. Er zijn erg weinig aanknopingspunten omdat de vrouw zich verplaatst met een elektrische fiets en mogelijks verder weg is.

Privécamerabeelden

De vrouw verplaatst zich met een zwarte elektrische fiets van het merk Veloci. Omdat ook haar fiets spoorloos is wordt aangenomen dat ze met de fiets vertrok. De vrouw is 1m70 lang, is normaal gebouwd en heeft kort, bruin haar. Ze draagt ook een bril. Welke kledij ze droeg op het moment van haar verdwijning is niet duidelijk. De politie en het parket van Ieper zijn op zoek naar haar. Er wordt specifiek gevraagd aan mensen die over privébewakingscamera’s beschikken in Reninge of ze willen nagaan of Yvonna op die beelden te zien is en dit te laten weten aan de politie. (JH)