Wie heeft Timothy uit Knokke-Heist gezien?

Op vrijdag 24 januari 2025, om 13.00 uur, verliet de 26-jarige Timothy WILDE het ziekenhuis “AZ Zeno” in de Kalvekeetdijk in Knokke-Heist. Hij heeft om 13.41 uur de trein genomen in het station van Knokke-Heist. Sindsdien ontbreek elk spoor van hem.

Timothy heeft de Duitse nationaliteit en spreekt Duits en gebrekkig Engels. Hij is ongeveer 1m70 groot en slank gebouwd. Hij heeft kort, donker haar en een dunne snor.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte jas, een driekleurige camouflagebroek (wit, grijs, zwart), een kakikleurige pet en grijze schoenen. Hij had een donkere rugzak bij zich.

Aan Timothy wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie of zijn naasten om hen gerust te stellen.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Je kunt bellen naar het gratis nummer 0800/30 300. Voor getuigenissen uit het buitenland, bel 0032 2 554 44 88.