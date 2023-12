Wie heeft Belaid Absa (72) uit Meulebeke gezien?

Op vrijdag 1 december om middernacht verliet de 72-jarige Belaid Absa zijn woning in Oude Tieltstraat in Meulebeke en begaf zich naar een nachtwinkel in Kortrijk. Hij raakte de weg kwijt en had omstreeks 4 uur, nadat hij tankte in Herzele, een laatste contact met zijn familie. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Belaid rijdt met een VW Passat met belgische kenteplaat 1-AKI-439. De man is 1m73 groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en kalend grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een jeansbroek, bruine schoenen en een bruine mantel. Hij kan verward en gedesoriënteerd overkomen.