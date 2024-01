Vrijwilligers trotseren regen in zoektocht naar vermiste Christiana (84) uit Ingelmunster

Een vijftiental vrijwilligers trotseerden dinsdagavond de regen om nogmaals de omgeving van de serviceflats van De Ermitage in Ingelmunster uit te kammen. Daar verdween vrijdag de 84-jarige Christiana De Witte. Eerdere zoekacties leverden niets op. “We willen op z’n minst zorgen dat de familie het kan afsluiten”, zegt Heidy Buyse die mee hielp zoeken.

Christiana De Witte is al sinds vrijdagnamiddag vermist. Ze werd rond 16.40 uur voor het laatst gezien bij haar serviceflat langs de Weststraat in Ingelmunster. Kort daarvoor was ze nog in de dagopvang van het nabijgelegen rusthuis waar Heidy Buyse werkt als verpleegkundige.

Graag gezien

“Ik kende haar goed”, zegt Heidy. “Ze was een fiere dame, altijd mooi gekleed met haar witte bril en parelketting. Ze was ook graag gezien in Ingelmunster, vroeger was ze altijd samen op pad met haar zussen.”

“Die vrijdag was ze al van 8 uur ’s morgens bij ons in het dagcentrum, ze stond als eerste aan de deur. Christiana was wat slecht ter been maar met behulp van haar looprek kon ze nog zelfstandig van haar flatje tot bij ons komen.”

“Ik heb niets speciaal gemerkt aan haar die dag. Ze kon inderdaad soms wat verward of gedesoriënteerd zijn maar vrijdag is ze gewoon rond 16 uur terug naar haar serviceflat gegaan. Iemand moet haar daar nog gezien hebben, maar kort nadien is ze blijkbaar verdwenen.”

Zoekacties

De temperaturen doken in de nachten van afgelopen weekend nog onder het vriespunt. De verdwijning van Christiana werd dan ook meteen als zeer verontrustend gezien. Zaterdagnamiddag vonden de eerste grote zoekacties plaats.

Met een helikopter en speurhonden kamde de politie de omgeving uit. Zondag volgde een nieuwe actie met een drone maar opnieuw zonder resultaat.

Sonarboot

Met het verstrijken van de tijd, werd ook de hoop op een goed afloop steeds kleiner. Maandag ging men uit van het ergste en schakelde de Cel Vermiste Personen een sonarboot in om het kanaal Roeselare-Leie af te speuren.

Er werd echter geen lichaam gevonden. Voorlopig worden geen nieuwe officiële zoekacties gepland. “Het is erg jammer maar op een bepaald moment moet je zeggen dat we alles gedaan hebben wat we konden”, zegt burgemeester Kurt Windels.

Onzekerheid

Daar legde de gemeente zich echter niet zomaar bij neer. “We weten dat we wellicht niet meer op zoek zijn naar goed nieuws maar we vinden het belangrijk dat de familie het op z’n minst kan afsluiten”, gaat Heidy verder.

“Nu leven ze nog steeds in onzekerheid. Ik denk bovendien dat Christiana niet ver geraakt kan zijn want haar looprek stond nog op haar kamer. Het is enkel lastig dat er geen camerabeelden zijn, niemand weet welke richting ze uitging.”

Naast de officiële zoekacties, deed de gemeente Ingelmunster een oproep naar de bewoners om goed naar Christiana uit te kijken, zowel in de omgeving van de serviceflats als in de Gentstraat waar ze vroeger woonde.

Die oproep werd duizenden keren gedeeld. De zoon van Christiana liet weten dat hij zeer blij was dat iedereen in Ingelmunster en daarbuiten met zijn familie meeleefde, maar wenste verder niet te reageren.

Hierbij nogmaals het signalement van Christiana: ze is ongeveer 1,60 meter groot, slank gebouwd en heeft kort wit haar. Ze draagt een bril en een rode winterjas. Ze maakt mogelijk een verwarde indruk.