De 22-jarige Emiel Erdmann uit Zulte, die in de nacht van zondag op maandag spoorloos was verdwenen, is opnieuw terecht. Dat is maandagavond meegedeeld door de federale politie.

Emiel is in goede gezondheid, zo wordt nog gemeld.

De federale politie had maandag een opsporingsbericht laten verspreiden, op vraag van het parket Oost-Vlaanderen en Child Focus. Er werd uitgegaan van een onrustwekkende verdwijning.