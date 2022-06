Vermist negenjarig jongetje is teruggevonden; 14 kilometer van waar hij het laatst gezien was

Het jongetje dat zaterdagmiddag enkele uren vermist was en waar met man en macht naar gezocht werd, is terecht. Schadrac Esoko Longayo is herenigd met zijn mama. De jongen stapte wel 14 kilometer in dik drie uur, hij werd in Westende (Middelkerke) aangetroffen.

Het negenjarig jongetje uit de Brusselse rand was sinds kort na de middag vermist, er werd massaal naar hem gezocht. Ook de procedure drenkeling werd opgestart, waardoor iedereen ook uit het water moest op de plaats waar hij het laatst gezien was

De hulpdiensten gingen op zoek naar Schadrac Esoko Longayo (9) afkomstig uit Koekelberg bij Brussel. Hij werd het laatst – even na 13 uur – gezien bij de waterlijn ter hoogte van het Kursaal en strandbar Bondi Beach. Rond 16.30 uur werd de jongen gevonden in Westende, hij had er dus al een flinke tocht op zitten. “14 kilometer is een eind, maar het is zo dat verdwaalde kinderen vaak met de wind mee gaan stappen.”

“Er zijn vandaag al meerdere kinderen verdwaald gelopen, die zijn allemaal terechtgekomen. En nu dus ook het Brusselse jongetje”, zegt Timmy Van Assche, perswoordvoerder van de lokale politie Oostende.