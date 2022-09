Van babylijkje tot vrouwelijke schedel: wie weet meer over deze 15 West-Vlaamse doden?

De Cel Vermiste Personen zet nieuwe stappen in het onderzoek naar 770 onopgeloste verdwijning-en in ons land. Zo start ‘Operatie Kerkhof’ in West-Vlaanderen. In onze provincie zoeken ze info over 15 lichamen of delen ervan die anoniem begraven werden. “Misschien kunnen we de nabestaanden na zoveel jaren zoeken alsnog een antwoord geven”, hoopt commissaris Alain Remue.

Opgepast, video bevat expliciete en mogelijk schokkende beelden.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Starten doet de Cel Vermiste Personen dus in onze provincie. Daar is volgens commissaris Alain Remue een logische reden voor. “West-Vlaanderen heeft de zee en daar spoelen en spoelden geregeld lichamen of delen ervan aan. Er liggen in West-Vlaanderen heel wat van die mensen begraven in een anoniem graf, zonder naam, alleen met een nummer. We vragen de openbare besturen en de beheerders van begraafplaatsen om ons die info te bezorgen want een gecentraliseerde lijst daarvan bestaat eenvoudigweg niet. Vroeger werd die info alleen op papier bijgehouden en na een aantal jaren – bij verjaring bijvoorbeeld – verdwenen die dossiers. Mogelijk zitten daar wel nog zaken tussen die voor ons interessant kunnen zijn.”

In ons land zijn er zo 770 dossiers van onrustwekkende verdwijningen die nog niet opgelost zijn. Tegelijkertijd heeft de Cel Vermiste Personen nu al zo’n 150 dossiers met lichamen of lichaamsdelen die niet geïdentificeerd zijn. Mogelijk zijn er links tussen die twee. Om de kans op een doorbraak te vergroten, is het essentieel dat de Cel Vermiste Personen zicht krijgt op het aantal lichamen dat ergens anoniem begraven ligt. “Dat hoeft niet op een regulier kerkhof te zijn, dat kan ook op een oude begraafplaats, een begijnhof of een sanatorium zijn. Wij kunnen alle nuttige informatie gebruiken. Wij hebben al een aantal tests gedaan en daarbij hebben we drie niet eerder geïdentificeerde lichamen, die ergens begraven lagen, kunnen linken aan bestaande dossiers van een onrustwekkende verdwijning”, zegt commissaris Remue.

Om Operatie Kerkhof onder de aandacht van het brede publiek te brengen, publiceerde de federale politie recent een vijftiental West-Vlaamse cases op haar website. De zaken zijn heel divers. Zo zijn er dossiers waarbij de politie alleen over lichaamsdelen beschikt – een onderlichaam van een man gevonden in 2012 in Brugge, een bovenarm gevonden op het strand van Oostende in 2018 of een schedel van een vrouw gevonden in Brugge in 2020 – maar er zit ook een duidelijke moordzaak tussen.

Die zaak dateert al uit 1995. Toen werd het lichaam van een Aziatische man gevonden aan de Louis Coiseaukaai in Brugge. Het lijk was vastgebonden met touwen en in plastic gewikkeld. In het hoofd van de man zaten twee gaatjes, wellicht door kogelinslagen. Tot op vandaag is de identiteit van het slachtoffer, en bijgevolg ook die van zijn moordenaar(s), onbekend gebleven.

Wit kistje

De meest schrijnende zaak waarvoor de politie opnieuw aandacht vraagt, is die van het babylijkje dat op vrijdag 12 oktober 2007 aanspoelde op het strand tussen Oostende en Bredene. Het blanke jongetje was vermoedelijk amper vijf dagen oud en had een zwart blesje haar op zijn voorhoofd. De politie verspreidde indertijd een robotfoto van een verwarde, zwangere vrouw die de dagen voordien in de omgeving werd opgemerkt maar tot een identificatie is het nooit gekomen. Ook de vader heeft zich nooit gemeld. Het jongetje zou anoniem begraven worden, maar de Oostendse gemeenteraad gaf hem de namen Wouter Xander Aaron alvorens hij op 25 oktober begraven werd in een wit kistje. Met de vernieuwde oproep hopen politie en gerecht alsnog te weten te komen wie het jongetje is.

“Ik zeg altijd: zeg nooit nooit als het om verdwijningen gaat, ook al is het al zoveel jaren geleden”, zegt Alain Remue. Hij maakt zich sterk dat de Cel Vermiste Personen met Operatie Kerkhof erin zal slagen om links te leggen tussen oude verdwijningszaken en begraven lichamen. “We willen mensen ook vragen om contact met ons op te nemen als ze weet hebben van oude verdwijningszaken van voor 1995, toen onze Cel opgericht werd. Mogelijk hebben wij daar geen dossiers meer van. Bezorg ons die, geef ons input. We zijn nu gestart in West-Vlaanderen, maar we willen dit voor het hele land doen. Ik heb geen glazen bol, maar het is wel onze bedoeling om zoveel mogelijk families die al jaren wachten op nieuws toch een antwoord te kunnen geven.”