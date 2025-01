Politie start zoektocht in bos na gevonden schoenen en sjaal aan vijver in Poperinge: “Voorlopig zonder resultaat”

De hulpdiensten werden woensdagnamiddag opgeroepen voor een opsporing in het Poperingse Helleketelbos na het aantreffen van spullen bij een waterpartij.

“Het ging onder meer om schoenen en een sjaal op een boomstronk bij een soort natuurlijke vijver in deze bosomgeving”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. De politie zette een drone in tijdens een zoektocht en ook duikers van Brandweer Westhoek werden opgeroepen.

Uiteindelijk werd niemand aangetroffen, waarna de lokale politie een oproep lanceerde op sociale media met foto’s van de spullen. “Deze schoenen werden aangetroffen in het Helleketelbos”, klinkt het. “De rechtmatige eigenaar kan ons contacteren via pz.arroieper.interventie@police.belgium.eu of 057/23.05.00.”

(TP)