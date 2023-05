Nieuwe zoektocht naar maanden vermiste Iliane (85) uit Bredene levert niets op: “Tot op vandaag weet ik nog steeds niet wat er precies gebeurd is”

De politie, Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming ondernamen donderdag een nieuwe zoekactie naar de 85-jarige Iliane Punnewaert uit Bredene die al sinds 22 maart vermist is. Dat bleef echter zonder resultaat. “Zo lang ze niet gevonden wordt, hebben we hoop, maar we zijn ook realistisch”, klinkt het bij Peter De Leye, een neef van de vrouw.

Al twee maanden is er geen enkel spoor van Iliane uit Bredene. Wat zeker is, is dat de vrouw op woensdag 22 maart haar appartement verliet in de Duinenstraat. Een dag eerder had haar neef Peter haar nog aan de lijn. Het was meteen de laatste keer dat hij zijn tante had gehoord. “Op camerabeelden van die woensdag is te zien dat ze in een winkel nog iets aankocht”, vertelt Peter. “Ze had iets in haar handen wat lijkt op een kleine geldbeugel. Meer weten we ook niet, want dat was het laatste beeld dat van mijn tante te zien was.”

Zoekactie

Sindsdien ontbreekt elk spoor van de 85-jarige Bredense. De politie en Peter staan voor een raadsel. In een poging om toch enig spoor van de vrouw op te pikken, werd donderdag een grootschalige zoekactie georganiseerd waarbij een helikopter van de politie werd ingezet. Daarbij werd de hele duinenstrook tussen Oostende en De Haan uitgekamd. De zoekactie leverde echter niets op.

“We hopen nog steeds”, zegt Peter. “Maar aan de andere kant weet je als iemand al twee maanden niets meer van zich laat horen, dat er iets serieus mis is. Mijn tante was 85 jaar, die zal niet zomaar uit zichzelf vertrekken, of toch? Je verwacht dat zoiets niet kan, maar na twee maanden begin je je toch meer en meer vragen te stellen. Niemand kan in principe zomaar van de aardbol verdwijnen, maar blijkbaar kan het toch.”

Vragen

Elke dag spoken verschillende vragen door Peters hoofd. “Tot op vandaag weet ik nog steeds niet wat er precies gebeurd is. Moest mijn tante onwel geworden zijn, dan hadden ze haar toch al lang moeten vinden? Of werd ze toch in een auto geduwd? Tegenwoordig slaan ze je al het hoofd in voor 50 euro. Wat vast staat is dat er geen enkele beweging gemaakt is met haar bankkaart de voorbije twee maanden, ze heeft ook haar identiteitskaart achtergelaten en haar medicatie is blijven staan”, aldus de man.

“De zoekactie werd niet ondernomen omdat er concrete aanwijzingen zijn, maar omdat we beter materiaal wilden inzetten dan de voorbije twee maanden het geval was”, zegt commissaris Dennis Goes van politiezone Bredene/De Haan. “We overvlogen hetzelfde gebied al met een drone, maar een helikopter kan net wat meer.”