Nachtelijke zoekactie opgestart bij gekantelde scootmobiel, tot duidelijk wordt dat de bestuurder thuiszit

In het Ieperse dorp Zillebeke werd vrijdagochtend in alle vroegte een zoekactie met duikers opgestart naar aanleiding van een gekantelde scootmobiel bij een diepe gracht.

Brandweer Westhoek werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4.30 uur opgeroepen voor een redding te water in de Ieperse deelgemeente Zillebeke. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper bleek het te gaan om een zoekactie naar aanleiding van de vondst van een gekantelde scootmobiel in de graskant bij een diepe gracht langs de Blauwepoortstraat. Omdat niet onmiddellijk iemand aangetroffen werd bij het voertuig bestond even de vrees dat de bestuurder in de gracht lag. Bij de zoekactie werden ook duikers van de brandweer opgeroepen.

Naar huis gewandeld

Uiteindelijk werd geen persoon aangetroffen. Uit verdere vaststellingen bleek dat de bestuurder van het voertuig zich er had vastgereden, de scootmobiel ter plaatse had gelaten en naar huis was gewandeld. De persoon werd gecontacteerd en was thuis in goede gezondheid. (TP)