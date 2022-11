Man met jongdementie hele nacht vermist in Lo: politie vindt hem na intensieve zoekactie terug in de modder

Dankzij intensief speurwerk van verschillende politie-eenheden kende een bijzonder onrustwekkende verdwijning van een 58-jarige man die kampt met jongdementie een goed einde in Lo-Reninge. “Hij werd deze ochtend onderkoeld teruggevonden in de modder van een veld”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin.

Donderdag in de vooravond liep een erg verontrustende melding binnen bij de politie. Een 58-jarige man waarvan geweten is dat hij kampt met jongdementie was verdwenen vanuit zijn verblijfplaats in Lo. De man kon nergens meer aangetroffen worden. Gelet op zijn aandoening ging het om een zeer verontrustende situatie. De politie twijfelde dan ook niet om alle middelen in te zetten. “Verschillende patrouilles van onze politiezone zijn naar hem op zoek gegaan”, zegt korpschef Peter Billiouw van zone Spoorkin.

Niet gevonden

“Het wordt sneller duisternis en we zetten alles op alles om hem terug te vinden. Er werden speurhonden opgeroepen om samen met de patrouilles de volledige buurt uit te kammen. Ook de NH90 reddingshelikopter kwam ter plaatse om meteen mee te helpen zoeken omdat de RAGO-politiehelikopter niet meteen beschikbaar was. Later loste de RAGO dan de NH90 af. Ondanks de grote inzet van personeel kon de man ‘s nachts niet teruggevonden worden.”

In modder op veld

Er bleef naar hem gezocht worden, ook vrijdagochtend. “Opeens kregen we een melding van een landbouwer in de Reningesteenweg”, vervolgt Billiouw. “Die had een persoon aangetroffen in een veld die in de modder zat. Hij belde onze hulpdiensten op en haalde met behulp van een tractor de man uit de modder. Het bleek de 58-jarige man te zijn naar wie we zochten. Hij bracht dus een nacht door in de koude en regen en was onderkoeld, maar stelt het gelukkig vrij goed. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. We zijn opgelucht dat deze zoekactie een goed einde kende.” (JH)