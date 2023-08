Jongen (9) met beperking na 2 uur teruggevonden in De Haan: “Koppel bracht hem naar reddingspost”

Met man en macht werd donderdagmiddag in Bredene gezocht naar een Duitse jongen die twee uur eerder vermist was geraakt. De jongen werd uiteindelijk gezond en wel aangetroffen door een koppel op het strand van De Haan.

De brandweer, de strandreddingsdiensten, de NH-90 helikopter, de scheepvaartpolitie en de lokale politie waren donderdagmiddag op zoek naar een Duitse jongen. Kort daarvoor werd de procedure drenkeling opgestart nadat zijn ouders alarm hadden geslagen. Er werd gezocht met reddingsboten, een helikopter, een drone, een jetski en te voet.

Naar reddingspost gebracht

De jongen heeft een beperking en is moeilijk aanspreekbaar. “Uiteindelijk werd hij aangetroffen door een koppel dat op het strand zat in De Haan”, zegt commissaris Dennis Goes, politiewoordvoerder bij politiezone Bredene/De Haan. “Vermoedelijk is de jongen het water afgestapt langs het strand. Die mensen voelden echter aan dat er iets niet pluis was en brachten de jongen naar de dichtstbijzijnde reddingspost. Wat uiteraard altijd de beste beslissing is. De jongen is in goede gezondheid.”