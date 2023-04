Jongen (11) uit Poperinge teruggevonden na “onrustwekkende verdwijning”

Via het buurtinformatienetwerk verspreidde politiezone Arro Ieper een opsporingsbericht. “Dankzij de tips is de vermiste jongen goed en wel teruggevonden. Eind goed, al goed”, klinkt het.

De jongen werd afgelopen zondagavond rond 20 uur voor het laatst gezien in de buurt van de Laurierweg in Poperinge. Hij verplaatste zich te voet of mogelijk met een gele fiets van het type kinder mountainbike of met rolschaatsen. Het ging om een kind met autisme.

“Nadat we het opsporingsbericht verspreid hadden, is de vermiste jongen goed en wel teruggevonden. Eind goed, al goed! Bedankt voor de tips”, aldus politiezone Arro Ieper. (TP)