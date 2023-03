Iliane (85) verdween een week geleden en nog steeds is er geen spoor: “Hoe langer ze vermist is, hoe meer we aan het ergste denken”

Peter De Leye (61) is wanhopig op zoek naar een spoor van zijn tante. De 85-jarige Iliane Punnewaert uit Bredene gaf dinsdagavond, exact een week geleden, nog een laatste teken van leven. Sindsdien ontbreekt elk spoor. “We zijn radeloos”, klinkt het bij Peter, die samen met haar zus de enige familie is die de vrouw heeft.

Zaterdag verspreidde de politie van politiezone Bredene/De Haan een opsporingsbericht op vraag van het parket van West-Vlaanderen. Peter De Leye uit Sint-Martens-Lierde, deelgemeente van Lierde bij Geraardsbergen, zit met de handen in het haar. Dinsdag had hij met zijn tante, die ook zijn doopmeter is, nog een laatste keer contact. “Ik had haar die dag nog aan de lijn om 17.30 uur”, vertelt Peter. “Enkele uren daarvoor had ze ook nog contact met haar buurvrouw. Ik belde haar om de twee dagen eens en dus belde ik haar donderdag voor het eerst sinds ik haar op dinsdag de laatste keer had gehoord.”

Peter kreeg echter geen gehoor. “We dachten dat ze naar de televisie aan het kijken was, want als ze televisie kijkt heeft ze een koptelefoon op”, vervolgt de man. “We belden nog enkele keren, maar nog steeds niets.” Toen hij op vrijdag de vrouw opnieuw niet aan de lijn kreeg, rook hij onraad. “We zijn dan meteen vertrokken naar de kust om te kijken of ze thuis was. Via de syndicus zijn we uiteindelijk binnen geraakt in haar appartement. Ze bleek niet thuis te zijn. Ik heb dan meteen de politie gecontacteerd en ik moet zeggen dat die heel begripvol en behulpzaam was.”

Geen lange wandeling

De man zit verveelt met de zaak en denkt aan allerlei scenario’s. “Mijn tante gaat nooit onvoorbereid naar buiten en ver kan ze niet meer wandelen, want ze heeft hartproblemen en neemt daar medicatie voor. Ze woont vlakbij de zee en heeft die nog maar een keer gezien, samen met mij. Ze kan dus onmogelijk een lange wandeling hebben gemaakt. Mijn tante is een bijzonder intellectuele vrouw en ze deed alles nog zelfstandig. Ze was niet dement of daar waren toch geen signalen van. Ze komt altijd piekfijn voor de dag. Er gaan zoveel scenario’s door je hoofd. Moest er iets gebeurd zijn buiten haar appartement, dan had men haar toch al gevonden”, vraagt Peter zich af.

Afgelopen weekend werd nog naar een spoort van Iliane gezocht met speurhonden en maandag werd nog een drone ingezet. Maar voorlopig is de politie het spoort van de vrouw bijster. De politie onderzoekt de zaak alvast en doorloopt alle mogelijke scenario’s. “We hopen op goed nieuws, maar hoe langer ze vermist is, hoe meer we aan het ergste denken. De onzekerheid is moeilijk om te dragen. Er zijn ondertussen al enkele tips geweest, maar die draaiden tot nu toe op niets uit”, besluit Peter.