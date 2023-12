“Ik mag er niet aan denken dat hij in illegaal slachtcircuit beland is”: Katrien (57) is op zoek naar haar raspaard Ouro

Katrien Tavernier (57) uit De Haan is op zoek naar haar geliefde raspaard Ouro, een Portugese lusitano van bijna zes jaar oud. Het dier verdween woensdagnacht uit een stal in Vlissegem.

“Een raar verhaal, want ik heb daar nog twee andere paarden staan en Ouro is de kleinste en de magerste van de drie. Als hij dus werd meegenomen voor het slachtvlees, is het wel vreemd dat ze de andere twee dieren hebben laten staan. Maar voor hetzelfde geld is hij uitgebroken”, zegt Katrien, die al sinds gisteren doodongerust is. “Al een geluk dat ik nachtdienst had, want ik zou toch geen oog hebben kunnen dicht doen. Ouro, zo genoemd naar zijn gouden vacht, is een echt bloedpaard. Een heel gevoelig en zachtaardig dier, dat met iedereen zou meegaan. Die onzekerheid – niet te weten wat er met Ouro gebeurd is – vind ik nog het ergste om te dragen. Ik mag er niet aan denken dat hij in het illegale slachtcircuit beland zou zijn”, aldus Katrien.

Onbetaalbaar

Ze had het dier zelf al vier jaar. “Ik heb hem gekocht als veulen, toen hij achttien maanden oud was. Zo’n volwassen lusitano is onbetaalbaar. Op de leeftijd van vier jaar was Ouro zadelmak, en hij werd recent nog gecastreerd. Ik was immers van plan om er klassieke dressuur mee te doen”, klinkt het.