Grote zoekactie naar vermeende drenkeling in Oostende loopt goed af: man (55) in goede gezondheid teruggevonden

Voor de kust van Oostende is zaterdag ruim een uur gezocht naar een vermeende drenkeling. Een 55-jarige man uit het Gentse was in het water gegaan, maar toen hij na enige tijd niet meer terugkeerde, sloegen zijn vrienden alarm. Uiteindelijk werd de vijftiger een tweetal kilometer verderop gevonden.

De 55-jarige man uit Gent – met Russische achtergrond – was met een groepje vrienden afgezakt naar Oostende. Ze zaten op het strand en omstreeks 16.30 uur besloot de vijftiger in zee te gaan. Omdat hij niet meteen terugkeerde, begonnen zijn vrienden ongerust te worden. Na een uur sloegen ze alarm bij de hulpdiensten. Daarop werd de zoekactie opgestart.

Afgedreven

Onder andere met een reddingsboot en helikopter werd de kustlijn afgezocht. Omstreeks 19 uur werd de 55-jarige man teruggevonden. Dat gebeurde een tweetal kilometer verderop. Hij verkeerde in goede gezondheid. Wellicht was de man afgedreven en vond hij zijn vrienden niet meteen terug, al zal dat nog moeten blijken uit zijn verklaring. (MM)