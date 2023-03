Familie van Bruggeling (34) doodongerust nadat Davy wordt opgepakt in Mexico: “Waar is hij en hoe gaat het met hem?”

Waar is Davy? Dat vraagt Nicky Vanderhaeghen uit Brugge zich af. De vrouw vertrok tien dagen geleden met haar broer op reis naar Mexico, maar keerde zaterdag zónder hem huiswaarts. Hij mocht het vliegtuig niet op, besloot op hotel te gaan, maar werd daarna omsingeld en opgepakt door de politie. De familie weet dat enkel door een vluchtig telefoontje. “Maar hij heeft niets gedaan. Hoe gaat het met hem? Is hij wel veilig? We weten het niet. Hij is onbereikbaar”, zucht Nicky.

Een zorgeloze vakantie onder broer en zus: dat was het opzet van Nicky en Davy uit Brugge toen ze op 16 maart vertrokken richting Mexico. Eindbestemming? Cancún. Het werd een vakantie vol plezier. Tot de terugreis, want daar liep het fout. “We waren zaterdag al toegekomen op de luchthaven en waren eigenlijk klaar om te vertrekken”, doet Nicky het verhaal. “Tot mijn broer het vliegtuig niet op mocht. We hadden namelijk een terugvlucht via Washington en om daar te landen, moet je een coronacertificaat van vaccinatie hebben. Ik heb dat, maar Davy niet. Maar we wisten helemaal niet dat dat nodig was. In de heenvlucht vlogen we over Frankfurt en had dat probleem zich niet gesteld. Ook in Mexico hebben we nergens problemen gehad.”

Een probleem, maar niet onoverkomelijk. De Bruggelingen spraken af dat Nicky de geplande vlucht zou nemen en ze voor Davy een andere vlucht zouden boeken die niet via de Verenigde Staten ging. “We hielden contact en ik raadde hem aan een hotel te boeken vlak bij de luchthaven in afwachting van een nieuwe vlucht. Nadat hij arriveerde in het hotel, kwamen mijn berichten plots niet meer toe. Vreemd, aangezien daar toch zeker wifiverbinding moest zijn. Uren gingen voorbij en Davy reageerde op geen enkel bericht meer. Ook toen ik hem na mijn landing probeerde bellen, kreeg ik geen gehoor.”

Autodiefstal

De ongerustheid nam toe, tot afgelopen middag even voor 12 uur. Nicky kreeg haar broer eindelijk aan de lijn, maar geruststellend was dat niet. Integendeel, want de 34-jarige Bruggeling vertelde dat hij ‘in een grote politiecel zat’. Maar waar precies? Dat wist hij niet. “Davy moet ‘s avonds nog even uit zijn hotel zijn gegaan om in een nabijgelegen tankstation iets te halen om te eten. Daar werd hij naar eigen zeggen plots omsingeld door heel wat politiemensen. Ze verdenken hem van een autodiefstal en toonden hem een foto van de verdachte. “Maar daar lijk ik zelfs niet op. En ik heb helemaal geen auto gestolen”, zei hij me. En natuurlijk deed hij dat niet. Veel meer uitleg kreeg ik evenwel niet, want het moest allemaal rap gaan. Hij mocht niet lang bellen en Engels spreekt daar niemand”, zegt Nicky. “Ik vroeg hem of mij daar iemand te woord wou staan om uitleg te geven, maar ook dat bleek niet mogelijk.”

Antwoorden

Blijft nu de vraag: wat is er met Davy gebeurd? Want ondertussen is er al een halve dag geen contact meer. “We vragen ons ook af of het wel echte agenten zijn die hem hebben meegenomen. Blijkbaar komen valse agenten in Mexico wel vaker voor. Maar wat is dan de bedoeling? Is Davy veilig? Waar zit hij precies? Wie heeft hem opgepakt? We weten het niet. Dat ik hem nog zelf kort aan de lijn heb gehad, stelt me enigszins gerust. Maar tegelijkertijd stel ik me de vraag: als hij daar in een officieel politiekantoor zit, waarom laat niemand hem dan contact opnemen? Ik probeerde al een lokaal politiekantoor te bellen, maar ook daar krijgen we niemand te pakken.”

De familie van de Bruggeling hoopt dat ze snel antwoorden krijgen. Ze probeerden ondertussen via de ambassade en Buitenlandse Zaken antwoorden te krijgen. Bij die laatste instantie bevestigen ze op de hoogte te zijn. “We zijn met de zaak bezig”, klinkt het daar. Nicky is alvast duidelijk. “We willen zo snel mogelijk weten waar Davy is en hoe het met hem gaat.” (MM)