Bernadette (61) is wanhopig op zoek naar haar papegaai: “Ik ben ten einde raad, ik had hem nog maar pas!”

Op werelddierendag woensdag 4 oktober is Ricco, een zes maand jonge grijze roodstaart papegaai, weggevlogen uit café Arendsplein in Oostkamp. Bernadette Claeys (61) is sindsdien wanhopig op zoek naar haar lieveling, maar zonder succes.

Toen Bernadette Claeys op 4 oktober het café binnenkwam, hoorde ze Ricco rondfladderen. Hij was uit zijn kooi ontsnapt. “Maar toen stond er iemand aan de deur van het café en ik riep nog tegen Jozef om de deur dicht te doen, maar in een oogwenk was mijn papegaai gaan vliegen. Het laatste wat ik van hem zag was dat hij op het dak aan de overkant zat. Ik had Ricco nog maar pas en had hem in het café gelaten omdat de vogel niet al te gestresseerd zou zijn van zijn reis vanuit Nederland. Daar was ik hem gaan ophalen. Ik had er zes maand moeten op wachten, na de dood van onze twee vorige papegaaien die kort na elkaar gestorven waren”, vertelt Bernadette.

Ten einde raad

Ondertussen gaat Bernadette iedere dag op zoek naar Ricco, maar zonder resultaat. Ze heeft ook al alle mogelijke vogelopvangcentra, zoals Nally’s papegaaien en het vogelopvangcentrum in Beernem, gecontacteerd maar zonder succes. “Ik ben een beetje te einde raad, wat kan ik nog meer doen? Ik ben al naar de politie geweest, naar de gemeente. Ik hoop wel nog altijd dat iemand mijn Ricco gezien heeft.” Ze ziet het wel somber in, gezien de storm en het slechte weer van vorige week. “Het is nog een zeer jonge papegaai die eigenlijk niet gekweekt was om in de vrije natuur te overleven, maar ik geef de hoop niet op.” (GST)